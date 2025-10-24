El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los consejeros de Sanidad de las comunidades y la ministra de Sanidad, durante el Interterritorial.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades y la ministra de Sanidad, durante el Interterritorial. EFE

Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer

Los populares acusan a Sanidad de utilizar «políticamente» la crisis del cáncer en Andalucía mientras que el Ministerio los tilda de «irresponsables»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:18

Los consejeros del PP se han levantado este viernes del Consejo Interterritorial de Salud tras acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar ... este órgano de manera «partidista» en plena discusión por los fallos en las pruebas del cáncer en Andalucía y por la petición del ministerio a las comunidades de que faciliten sus datos sobre prevención del cáncer. Los populares argumentan que el Gobierno ha pretendido usar «políticamente« la crisis de los cribados y reclaman a García que «se aleje del sectarismo».

