Concentración en homenaje a la pareja fallecida el pasado año en el polígono alavés de Vitoria. Jesús Andrade

Las carreras ilegales adelantan a la Policía

Las fuerzas de seguridad siguen por redes el rastro de los aficionados a la velocidad que se citan por toda España para organizar quedadas que convierten las calles en circuitos de competición

Juan Cano/ Izaskun Errazti

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

No se juegan el coche. Por lo general, ni siquiera apuestan. Compiten por la descarga de adrenalina o, sencillamente, por vacilar delante del grupo. En ... la versión local de 'Fast & Furious', la icónica saga protagonizada por los actores Vin Diesel y Paul Walker, que paradójicamente murió con 40 años en un accidente de tráfico con un Porsche Carrera en 2013 en California, hay menos romanticismo, pero la misma temeridad al volante.

