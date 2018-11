Calviño, sobre la compra de su vivienda: «Me atacan tergiversando hechos, algunos de hace 18 años» 01:06 La ministra habla de «ruido» para defenderse de la acusación de que buscó pagar menos impuestos sirviéndose de una sociedad patrimonial SALVADOR ARROYO Lunes, 19 noviembre 2018, 19:02

«Este es un tema de ruido con el que se trata de desviar la atención de lo que realmente interesa a la gente». Así ha valorado Nadia Calviño las informaciones publicadas por el diario ABC sobre la compra de su vivienda, a través de una sociedad patrimonial, con la supuesta intención de ahorrar en el pago de impuestos.

En su primera manifestación pública sobre este asunto, realizada esta tarde al término de la reunión del Eurogrupo en Bruselas, la ministra de Economía ha dicho que «mi reflexión es que muy bien tenemos que estar haciéndolo (en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez) para que lo único que encuentran para atacarme es tergiversar hechos, algunos de hace 18 años».

Calviño, que mañana estará en el Senado y el miércoles en el Congreso, aseguró que el tema relacionado con la compra del inmueble -a través de la sociedad instrumental- «me ha sorprendido un poco porque desde que llegué al Ministerio de Economía numerosos medios me han estado preguntando, porque se trata de hechos públicos. Y todos -añadió- después de investigarlo decidieron no publicar nada porque no hay nada que publicar».

Calviño, reacia a extenderse sobre este controvertido asunto, rehusó responder otras preguntas, como la relacionada con la información aparecida hoy en el mismo medio nacional en la que se señala que dicha sociedad ingresó 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%. «Sobre este tema ya he dado las explicaciones oportunas». Aunque antes sí había realizado lo que definió como «una pequeña reflexión».

A juicio de la responsable de Economía, el caso develado «es un síntoma de este grado de crispación que existe a nuestro alrededor y que me parece que deberíamos intentar rebajar entre todos para mejorar el debate político y llevarlo a los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos de este país».