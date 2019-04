Sánchez critica al «bloque de la involución» de la derecha porque «la buena gente no roba, no espía» Borrell asegura que «es muy fácil volver marcha atrás en la historia, soplar sobre los fuegos que se creían apagados para volver a provocar un incendio» EFE Sevilla Sábado, 6 abril 2019, 15:14

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al «bloque de la involución», PP, Ciudadanos y Vox, por querer «encapsular» a España en «una única plaza», la de Colón. «Este es un país de buena gente y la buena gente no roba, no espía, no insulta. Nos gusta discutir pero para arreglar las cosas, no para enquistarlos como quiere la derecha», ha subrayado este sábado Sánchez en un acto público del PSOE en Sevilla.

En la misma línea, ha añadido que el PSOE espera a representar a partir del próximo 28 de abril a la «buena gente» que «no insulta, no crispa, no roba y no espía». «Los que no me ven como su candidato preferido saben que, escuchando las cosas que dice la derecha, el único proyecto político sensato que puede garantizar que España avance y no retroceda es el del PSOE», ha sentenciado.

Para el presidente del Ejecutivo, España «necesita» un Gobierno centrado en resolver los problemas de desigualdad social y de convivencia; y en «atajar los casos de corrupción que vienen del pasado». «El único Gobierno que puede resolver esos desafíos es el PSOE», ha dicho.

Asimismo, Sánchez ha defendido que el PSOE siempre ha tendido la mano y dialogado con todas las formaciones políticas «siempre dentro de la Constitución y de la legalidad estatutaria». «El independentismo y la derecha quieren tanto a Cataluña y a España que la quieren para ellos solos, pero nosotros la queremos para todos», ha sentenciado.

En este sentido, ha añadido que la independencia en Cataluña no se va a producir porque la Constitución española «no lo recoge» y porque los catalanes no quieren la independencia de España. «Los independentistas prefieren en Madrid un Gobierno del PP que uno del PSOE porque confrontan y son plenamente conscientes de que la independencia no se va a producir», ha dicho.

Confrontación

En su opinión, las elecciones generales se han anticipado porque el independentismo y la derecha «tumbaron unos Presupuestos que eran sociales y buenos para la ciudadanía». «Viven mucho mejor en la confrontación que en el diálogo. La derecha española es desleal con el Estado y con los españoles», ha criticado.

Sánchez también ha destacado que en diez meses y con 84 diputados han hecho que España «ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la lucha implacable contra la corrupción». «Reivindicamos una política que se ocupe de los asuntos reales de la ciudadanía», ha apuntado.

Por otro lado, el líder socialista ha criticado al número 2 del PP, Adolfo Suárez Illana, porque «niega» el derecho a la libre interrupción voluntaria del embarazo; y al número 4 de los populares, Daniel Lacalle, porque «niega el salario mínimo interprofesional y que exista el cambio climático».

«Estado totalitario»

El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha subrayado el «riesgo» que existe de que tras los próximos comicios se derive hacia un «Estado totalitario» si no se es capaz de construir «sociedades abiertas» que no estén «cohesionadas».

En su primera intervención en un mitin como candidato socialista, Borrell ha subrayado la necesidad de «construir sociedades cohesionadas, porque si la sociedad abierta no está cohesionada, derivará hacia un estado totalitario. Ése es el riesgo y es lo que se plantea» en las elecciones generales y en las europeas.

Por eso, y ante el presidente español, Pedro Sánchez, ha calificado como «existenciales» los comicios del 28 de abril y un motivo por lo que se tiene que trasladar a los ciudadanos «la enorme trascendencia que tiene participar en ellas».

El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que «es muy fácil volver marcha atrás en la historia, soplar sobre los fuegos que se creían apagados para volver a provocar un incendio» y «excitar las bajas pasiones de la gente», sobre todo entre los que han «sufrido» la globalización, que han sido «muchos más de los que pensábamos».