Aznar y Rajoy escenifican las dos almas del PP en la campaña electoral

El 12 de abril, el primer día de la campaña electoral oficial, José María Aznar y Mariano Rajoy protagonizarán sendos mitines en apoyo a sus candidatos más señalados. El primero arropará a la número del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el segundo estará con Ana Pastor en Pontevedra.

Ambos son el paradigma de las dos almas que conviven en el PP de Pablo Casado, y no hacen ningún esfuerzo para maquillar sus diferencias. La campaña tampoco va a ser el escenario para una reconciliación.

Será la primera aparición de Rajoy en la escena política tras su salida de la Moncloa en junio pasado al perder la moción de censura. El expresidente tendrá esta deferencia con la todavía presidenta del Congreso, una amiga muy cercana desde sus tiempos juveniles. Pastor es la única 'marianista' que encabeza una candidatura tras la profunda renovación de Casado en las listas electorales. En este mitin también estará el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también amigo personal de Rajoy y Pastor.

Aznar no se estrenará en la campaña el 12 de abril en Barcelona. Intervino en un acto del PP en Valencia el pasado miércoles en apoyo de la candidata Isabel Bonig, y su participación no pasó inadvertida. Sobre todo porque retó al líder de Vox, Santiago Abascal: «A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada». Una intervención que no mereció el aplauso unánime en el partido porque, a juicio de algunos dirigentes, se pareció mucho a la del «primo de 'zumosol'» que sale en defensa de un compañero que no sabe defenderse, en este caso Pablo Casado, objetivo de las diatribas de Abascal.

Mas no por ello, Aznar reducirá su participación en la campaña. Este sábado estará en Murcia con el secretario general del PP, Teodoro García-Egea. Pero donde su presencia ha levantado más expectación es en Barcelona con Álvarez de Toledo, una 'aznarista' de pro y exponente de la línea más dura del PP contra el independentismo catalán.

En sus primeros pasos como líder del partido, Casado hacía encaje de bolillos para reivindicarse como heredero de ambos epxresidentes. «He trabajado con los dos», decía. Pero en estos momentos su alineamiento con Aznar es absoluto, como se pudo comprobar con la confección de las listas electorales y en la evolución de su discurso.

Felipe Gonzalez dice que ya no está para mítines Así como Aznar y Rajoy, y también José Luis Rodríguez Zapatero, tendrán una presencia activa en las campañas de PP y PSOE, Felipe González por primera vez no va a participar en los actos electorales de los socialistas. No porque haya aducido diferencias con Pedro Sánchez, que las tiene. «Ya no tengo edad», argumentó con sus 77 años. Además, «afortunadamente», dijo, la dirección del PSOE no le ha invitado a intervenir en actos electorales.

