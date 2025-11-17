El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Díaz Ayuso participa este lunes en el foro Melilla. E. P.

Ayuso llama «dictador» a Sánchez tras el recurso judicial por negarse a crear la lista de objetores

El presidente acusa al Gobierno de Madrid de convertir el derecho al aborto «en un negocio» y la líder autonómica se encomienda a la justicia

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:38

Las espadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el que preside Isabel Díaz Ayuso a cuenta del registro de médicos objetores al aborto continúan ... en alto. La abogacía del Estado interpondrá este lunes el recurso ante lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid iniciando así la vía legal, como ocurrió a comienzos de noviembre con el boicot de los gobiernos autonómicos del PP a la petición del Ejecutivo central de que proporcionaran los datos de los cribados del cáncer. El propio presidente lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid. «Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir», ha escrito Sánchez. «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer», ha replicado, a continuación, Díaz Ayuso.

