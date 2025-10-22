El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio de la Real Casa de Correos en Madrid. Efe

Ayuso recurrirá ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria

El Ejecutivo de Sánchez alega que el edificio fue «símbolo de represión de la dictadura franquista» y escenario de torturas

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:13

Comenta

Isabel Díaz Ayuso va al choque de nuevo con Pedro Sánchez y recurrirá en la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno central de declarar la ... Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Un movimiento «sectario y contrario a la verdad» que «lesiona los intereses de la institución» y que enfrenta a ambas partes desde hace más de un año. «Defenderemos esta institución del autócrata Sánchez», señaló el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín.

