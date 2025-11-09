El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Díaz Ayuso antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena. EP

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

La presidenta tampoco pudo participar ayer en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes

C. P. S.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una «leve indisposición», según han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Esa «leve indisposición» es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

