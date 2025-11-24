El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional Efe

La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista un triple apuñalamiento el sábado en Vallecas

El sospechoso, aparentemente bajo los efectos de las drogas, resultó herido grave al ser reducido a tiros tras abalanzarse contra los agentes al grito de «Alá es grande»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

La titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias por un presunto delito de terrorismo yihadista tras el ... apuñalamiento de tres personas -todas ellas de carácter leve- el sábado por la tarde en el popular distrito madrileño de Puente de Vallecas por parte de un individuo que profería gritos, entre ellos, «Alá es grande». El sospechoso, de 18 años y de nacionalidad española pero de origen magrebí, fue herido a tiros por la Policía Nacional en el interior de su domicilio, cuando éste recibió también a cuchilladas a los funcionarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  2. 2

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  3. 3

    «Cariño, está calcinado»
  4. 4

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  5. 5

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  6. 6 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  7. 7

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  8. 8 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  9. 9

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  10. 10

    Dos guardias civiles detenidos en una importante operación antidroga en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista un triple apuñalamiento el sábado en Vallecas

La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista un triple apuñalamiento el sábado en Vallecas