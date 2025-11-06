El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imágenes de los sobres del PSOE a Ábalos y Koldo del sumario R.C:

La Audiencia abre una investigación sobre los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

El Supremo instó al juez del caso Koldo a indagar sobre estos pagos después de que el partido no aclara el origen del dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Los sobres, pero también las supuestas bolsas cargadas de billetes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha decidió ... abrir un pieza separada para impulsar una doble investigación sobre las cuentas del PSOE. Por un lado, el instructor pretende aclarar los pagos opacos en metálico que el partido hizo a José Luis Ábalos y Koldo García y que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no tienen «respaldo documental» en la contabilidad remitida al Supremo por Ferraz. Por otro lado, Moreno quiere ver qué hay de cierto en la denuncia de una exsocia del conseguidor Víctor de Aldama que asegura que llevó 90.000 euros en metálico y que, de ser cierta, apuntaría a la presunta financiación irregular de la formación que dirige Pedro Sánchez.

