La Audiencia abre una investigación sobre los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

Los sobres, pero también las supuestas bolsas cargadas de billetes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha decidió ... abrir un pieza separada para impulsar una doble investigación sobre las cuentas del PSOE. Por un lado, el instructor pretende aclarar los pagos opacos en metálico que el partido hizo a José Luis Ábalos y Koldo García y que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no tienen «respaldo documental» en la contabilidad remitida al Supremo por Ferraz. Por otro lado, Moreno quiere ver qué hay de cierto en la denuncia de una exsocia del conseguidor Víctor de Aldama que asegura que llevó 90.000 euros en metálico y que, de ser cierta, apuntaría a la presunta financiación irregular de la formación que dirige Pedro Sánchez.

Moreno acepta abrir esa «pieza separada» sobre los sobres con el emblema del PSOE y llenos de efectivos descubiertos en los dispositivos de Koldo y sobre las dos supuestas bolsas cargadas con 90.000 euros que la empresaria Carmen Pano afirma que dejó en Ferraz después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, instructor sobre la trama corrupta que salpica al PSOE, instara el pasado viernes al tribunal de la calle Génova a indagar en esa vía, después de que las explicaciones del propio partido y del exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, no convencieran al juez, que llegó a insinuar que el descontrol en la caja de Ferraz pudo llegar, incluso, a facilitar que los dos imputados blanquearan dinero ilícito.

Según informó este jueves la Audiencia Nacional, entre la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal del propio Moreno, de Celia Rodríguez, que era la secretaria de Ferraz encargada de repartir los sobres; y el testimonio de Carmen Pano, la empresaria socia de Aldama que asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz en dos visitas a la segunda planta del partido.

En esta pieza, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 también ha incluido el dosier que el PSOE envió a Puente como contestación al informa de la UCO del pasado 8 de octubre que fue el que denunció los pagos a Ábalos y Koldo sin respaldo en los asientos oficiales del partido.

Morano, además, ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación. La postura en Anticorrupción en este asunto será clave ya que, por primera vez la Fiscalía tendrá que manifestar si ve sombras de irregularidades en las cuentas del PSOE o en sus formas de pagos.