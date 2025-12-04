El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ex secretario . EP

La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno

Revoca la admisión a trámite de la querella de Vox contra Francisco Martín por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:42

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', revocar la admisión a trámite de la querella ... presentada por Vox al actual delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

