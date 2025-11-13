El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 África Center

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La sala zanja que el juez basa en «noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

De nuevo, «no». La Audiencia Provincial de Madrid ha frustrado el enésimo intento del juez del 'caso Begoña Gómez' por reabrir la investigación sobre la ... supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de la Air Europa con 475 millones de euros durante la pandemia. La sala zanja que las simples declaraciones a un medio de comunicación del conseguidor Víctor de Aldama insinuando la participación de Gómez en este millonario desembolso por su amistad con el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, no son ni mucho un indicio nuevo que faculte a resucitar esta línea de investigación, condición 'sine qua non' que la Audiencia había impuesto al juez Juan Carlos Peinado el pasado año cuando ya le vetó este derrotero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  3. 3

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  4. 4

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  5. 5 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  8. 8

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid
  9. 9 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  10. 10

    Las Eras recupera el solar junto a la antigua comisaría para acoger cincuenta viviendas para jóvenes en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del &#039;caso Begoña&#039; de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama