Un alumno catalán denuncia cómo «adoctrinan» los libros de texto Publica a través de Twitter imágenes de su libro de Lengua Catalana y denuncia la manipulación a la que se ven sometidos los jóvenes en las escuelas R. C. Lunes, 3 septiembre 2018, 14:04

No es la primera vez que se denuncia un libro de texto de las escuelas catalanas por manipulación de datos con intención de adoctrinar a los alumnos, en su mayoría textos de Historia. En este caso, un usuario de la red social Twitter (@SierraMonsalvez) ha compartido en su cuenta imágenes de su libro de Lengua Catalana de Segundo de Bachillerato, donde denuncia el «adoctrinamiento» al que se ven sometidos los jóvenes catalanes.

Entre los ejemplos mostrados, el alumno critica que el libro «empieza asegurando que Franco pretendió un 'genocidio cultural y lingüístico de Cataluña'» y que sugieran que el dictador envió a Cataluña «colonos» para lograr tal fin. Denuncia también el «etnicismo» y el «clasismo» con el que muestran a los «hispanohablantes»; que «ridiculicen» a quienen protestan contra el adoctrinamiento o que postulen que el catalán no se habla más «porque no tienen un «Estado propio», así que hace falta un gran movimiento identitario para imponer a los hispanohablantes el catalán». Concluye mostrando los «deberes» que incluye la materia, como visitar páginas web nacionalistas o señalar a la gente de su entorno que no habla en catalán habitualmente.