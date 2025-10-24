El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. EP

Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto

«Nos equivocamos», afirma el alcalde de Madrid, que solo informará sobre las consecuencias de aborto a quien lo pida «libremente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que no debió apoyar la iniciativa de Vox que obligaba a los empleados ... del Ayuntamiento a informar a las embarazadas de un supuesto síndrome posaborto. «Nos equivocamos», ha asegurado Almeida durante un pleno extraordinario propuesto por el PSOE y Más Madrid para reclamar al gobierno municipal que no ejecutara el acuerdo con Vox sobre proporcionar información del síndrome postaborto.

