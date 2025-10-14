Laguna de Duero, avances que mejoran la calidad de vida

E. N. Martes, 14 de octubre 2025, 18:22 Comenta Compartir

Son muchos los motivos por los que elegir Laguna de Duero para vivir o disfrutar de jornadas en contacto con la naturaleza o vinculadas al mundo de la cultura y el deporte. El Ayuntamiento de Laguna de Duero ha llevado a cabo numerosas acciones para cumplir con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio día a día y de forma tangible.

El municipio del alfoz de Valladolid con más habitantes después de la capital presume orgulloso de mejoras tales como el aumento en los efectivos policiales, en materia de seguridad; las actuaciones en la potabilizadora para poner fin a la turbidez del agua; los avances en el Centro de Salud junto a la Junta de Castilla y León, y la gran oferta de suelo industrial, con cuatro polígonos industriales. Todo ello sin olvidar la parte cultural, con programación durante todo el año en la Casa de las Artes.

En materia de urbanismo y servicios urbanos el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha conseguido poner fin al problema de la turbidez del agua que se vivía en el municipio. Para conseguirlo, se han llevado a cabo una serie de complejas modificaciones en su Planta Potabilizadora a lo que se une su automatización, logrando un control preciso en los procesos de limpieza y filtrado de manera continuada.

Las mediciones de la calidad en cuanto a turbidez, niveles de cloro o bacterias en el agua que se manda a la red, en la actualidad es inmejorable según muestran las analíticas. «El agua que se ha mandado a la red siempre ha sido potable, pero se necesitaba acabar con el grave problema que arrastraba desde hacía años el ciclo del agua en nuestro municipio, sobre todo en cuanto a turbidez en la misma», señala Avelino Álvarez, alcalde de Laguna de Duero.

Logros en seguridad

Otro de los grandes hitos conseguidos por la corporación municipal –en gobierno tripartito con PP, Vox e Independientes por Laguna– ha sido la apuesta por mejorar la seguridad de Laguna de Duero a través del aumento de los efectivos que conforman el cuerpo de Policía Local del municipio. En octubre del pasado año, Laguna de Duero incorporaba ocho nuevos agentes de Policía Local a los que ya tenía en activo. En ese momento, el Ayuntamiento presumía de 20 efectivos controlando Laguna de Duero y doblando así el número al principio de la legislatura. A lo largo de este mes de octubre serán cinco nuevos efectivos los que se incorporen a la plantilla de los municipales.

Actualmente han completado su preparación con un ciclo de prácticas en el propio municipio para ser conocedores de las normas específicas de Laguna de Duero y sus protocolos. «Esto es una muestra de la apuesta en esta legislatura por la seguridad y el incremento de los efectivos en Laguna de Duero», señalan desde el Consistorio.

Si de algo puede presumir Laguna de Duero es de polígonos industriales. El municipio cuenta con cuatro, siendo el de Los Alamares, colindante con la ampliación del Polígono San Cristóbal de la capital vallisoletana, el más importante y mejor comunicado. Los Alamares cuenta con 54 hectáreas y unos accesos extraordinarios a la A-601 y el nudo de conexiones a la red de carreteras nacionales. Tras su abandono durante más de una década, se ha procedido a la reurbanización de su espacio y las parcelas municipales saldrán próximamente a la venta. A ese polígono se suman otros tres: Las Lobas, Los Hoyales, y Barreros, este último ubicado en el propio casco urbano. «Llevan décadas funcionando y demuestran que Laguna de Duero es un sitio excepcional para instalarse como pyme o autónomo», afirma Avelino Álvarez, alcalde del municipio.

Obras en el centro de salud

Por tora parte, y tras más de diez años, la ampliación del Centro de Salud de Laguna de Duero será una realidad en el próximo año. Las obras ya están siendo ejecutadas y cuentan con un plazo de realización hasta el verano de 2026. La mencionada ampliación, que tendrá lugar en la zona norte de la actual edificación, supondrá un incremento de la superficie total de 227 metros cuadrados, con el objetivo de dar cabida a ocho nuevas consultas distribuidas en dos plantas. Inicialmente, el uso previsto para estos nuevos espacios contempla destinar tres consultas para Medicina Familiar y Comunitaria, tres consultas para Enfermería y la novedad de dos salas para procedimientos técnicos, siendo uno de ellos para ecografía y otro para cirugía menor. Sin duda, una buena noticia para todos los vecinos de Laguna de Duero.

La Casa de las Artes, un espacio único Avelino Álvarez. Laguna de Duero apuesta, como no podía ser de otra manera, por su programación cultural en la Casa de las Artes, un espacio único con un auditorio envidiable que acoge durante todo el año espectáculos escénicos, artísticos y musicales de primer nivel. La amplia y variada programación convierte al municipio en un reclamo turístico desde el punto de vista cultural y musical. Y es que, la cultura es un aspecto que mejora la calidad de vida de los ciudadanos por eso es importante que se desarrolle una programación estable para todos.

Avelino Álvarez, alcalde: Laguna de Duero, un buen lugar para vivir y desarrollar proyectos Poco se habla del pasado de nuestra localidad vinculado con la realeza e importantes personalidades siglos atrás. En época de los Reyes Católicos, Laguna contaba con un palacio real al que estos monarcas se retiraban a descansar cuando querían salir de Valladolid. Además, Carlos V también lo utilizó en alguna ocasión. Si hablamos de reyes, tenemos que destacar que Felipe II cayó tan enamorado de nuestra zona que acabó adquiriendo un terreno anexo al palacio, que utilizaba como finca de recreo, y que bautizó como Bosque Real. Poco queda de aquel esplendor palaciego en cuanto a restos arqueológicos, pero sí podemos afirmar que aquello que llamó la atención de Laguna en aquellos históricos personajes, permanece. Pocos pueblos del alfoz de una gran capital pueden presumir del entorno natural que nosotros tenemos, con nuestra laguna en el corazón del municipio, el Canal del Duero o la Acequia, que ofrecen kilómetros de paseo entre la naturaleza y lejos del bullicio. Pero, además, Laguna de Duero es una localidad moderna, que continúa avanzando y desarrollándose en el presente, mirando hacia el futuro con ambición. Desde el Gobierno Municipal trabajamos para seguir en la senda que nos marcamos al comienzo de esta legislatura, en la que hemos resuelto el problema tan importante que teníamos en la potabilizadora del municipio, ofreciendo ahora un agua a nuestros vecinos con unas mediciones excelentes. Laguna ha visto también reforzada su seguridad gracias al aumento en el número de policías locales, un aspecto fundamental para la calidad de vida de nuestros vecinos. Igualmente, se trabaja desde hace meses para encontrar una solución a la necesidad de contar con mayores espacios deportivos, demanda vecinal desde hace años que va a verse contestada. Y para que cualquier lugar sea un espacio óptimo para vivir es necesario que su economía y tejido empresarial crezcan. Es por ello que, tras el impulso dado con la reurbanización del Polígono de los Alamares, vamos a poner a disposición de los interesados sus parcelas municipales para dotar de más espacio empresarial a la localidad, en un lugar que colinda con Valladolid capital y su polígono de San Cristóbal. El comercio local también es una parte muy importante que cuidar y tener en cuenta, por los servicios que ofrece a nuestros habitantes y por ser dinamizador económico de nuestro pueblo. Siempre lo hemos apoyado y seguiremos haciéndolo, con ejemplos como la campaña publicitaria puesta en marcha recientemente para potenciarlo y acercarlo a nuestros vecinos. Además, no puedo dejar de citar cómo la ampliación de nuestro Centro de Salud va a mejorar la atención sanitaria a nuestros vecinos. Tras años de peticiones por parte de la ciudadanía, va a ser una realidad este año que viene. Y es que, seguimos trabajando para mejorar nuestro pueblo, porque Laguna de Duero es un buen lugar para vivir, para establecerse empresarialmente y para desarrollarse en todos los sentidos. Desde nuestro equipo de Gobierno no se escatiman esfuerzos, pese a las dificultades que se presentan a diario en estos tiempos tan convulsos y crispados, para que Laguna de Duero siga siendo referencia en la provincia de Valladolid.