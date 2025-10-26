Garcillán, compromiso sostenible y con el tejido social

Mónica Rico Segovia Domingo, 26 de octubre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Desde el Ayuntamiento de Garcillán reafirman su compromiso con el bienestar de los vecinos desarrollando iniciativas que no solo mejoran los servicios, sino que también fortalecen el tejido social y asociativo y fomentan un estilo de vida activo, saludable y sostenible.

Por y para ello, desde el consistorio se realiza un trabajo constante, primero de escucha ciudadana para conocer las necesidades que detectan los vecinos, y después, en proyectos encaminados a mejorar la vida de los habitantes de la localidad. En los últimos tiempos estos se han centrado en mejoras urbanísticas y de servicios, además de otros relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, sin olvidarse del ocio, el deporte y la diversión de los vecinos, comenzando con sus fiestas, continuando con la cultura y siguiendo por todas las propuestas que se puedan poner en marcha, siempre buscando el bienestar vecinal, tal y como asegura la alcaldesa, Daniela Mirza.

La visión que se tiene desde el Ayuntamiento es la del compromiso con la comunidad, de ahí el escuchar activamente las necesidades de los ciudadanos, centrándose en su bienestar, convirtiendo y transformando Garcillán en un lugar para vivir y disfrutar, lleno de actividad y de vida. Muestra de ello son la multitud de actividades que se desarrollan a diario, con iniciativas para todas las edades, deportivas y de ocio para pequeños y mayores, buscando también un estilo de vida saludable entre los habitantes del municipio.

Polideportivo, baloncesto, patines, ocio preventivo –el taller más creativo–, pilates, zumba, informática para adultos, mindfulness, bailes latinos y de salón son solo algunas de las propuestas de las que los vecinos de Garcillán pueden disfrutar a diario, y lo hacen de forma masiva, participando de forma activa en todas y cada una de las propuestas que surgen desde el Ayuntamiento. Actividades y eventos que promueven un estilo de vida activo, tanto para pequeños como para mayores.

Estas iniciativas no solo fomentan la actividad física y mental de los vecinos, sino que también suponen un punto de encuentro y la creación de oportunidades para socializar y fortalecer lazos entre los habitantes de Garcillán

Dentro de las prioridades se encuentra también la mejora de los servicios y la modernización de los espacios públicos, con lo que no solo se busca facilitar la vida diaria, sino también crear un entorno más sostenible. Para ello, además se han puesto en marcha distintas medidas como la instalación de placas solares fotovoltaicas.

Daniela Mirza, alcaldesa: Mejorando los servicios y la calidad de vida en Garcillán

Daniela Mirza. Desde el Ayuntamiento de Garcillán seguimos trabajando con firme compromiso para mejorar los servicios de nuestro municipio y, con ello, la calidad de vida de todos los vecinos. Entre los proyectos más recientes, destacar la renovación de la acera de la calle La Piedad, y el inicio de las obras de adecuación del Camino de Garcillán, conocido popularmente como el «camino a La Cafetería», que incluirá la creación de un espacio peatonal delimitado y la instalación de farolas a lo largo del recorrido, lo que permitirá disfrutar del paseo y la práctica deportiva durante todo el año, con mayor seguridad y comodidad. También está en marcha la mejora del salón municipal, un espacio polivalente que acoge numerosas actividades vecinales deportivas y culturales. Hemos ejecutado un proyecto de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo para reducir las facturas de suministro eléctrico; y en breve comenzará la instalación de las placas fotovoltaicas debido a nuestra adhesión a la Comunidad Energética Local 'Toda Segovia', con lo que pretendemos fomentar la sostenibilidad y contribuir a reducir el coste de las facturas eléctricas de los vecinos adheridos al proyecto.