Antigüedad, donde conviven la leyenda y lo cotidiano

E. N. Martes, 14 de octubre 2025, 18:50 Comenta Compartir

A primera vista, Antigüedad puede parecer un pueblo más de Castilla, en este caso, del Cerrato palentino. Un lugar en el que la vida pasa por el bar, la iglesia o la plaza, como en tantos otros, pero en el que si se escarba un poquito, aparecen leyendas o mitos que convierten lo cotidiano en algo extraordinario. Sobran los ejemplos, que nadie se asuste. La primera curiosidad, por definirlo de algún modo, pasa por el hecho de que esta población se encuentra a diez kilómetros, ni uno más ni uno menos, de los municipios de Cevico, Tabanera, Baltanás, Cobos y Espinosa. Es difícil precisar si esta igualdad de distancia entre varios puntos atiende a alguna lógica, pero para los antigüedeños se puede resumir, más bien, en algo mágico.

El último domingo de septiembre, este año tuvo lugar el día 28, la ermita de Nuestra Señora deGarón se convierte en punto de encuentro, es el momento de festejar a la patrona con la eucaristía, procesión y los bailes en su honor. El edificio que alberga a la virgen, a la que también se honra de manera especial el último domingo de mayo, cuenta con una nave central del románico primitivo fechada en torno al siglo XII y es el marco de esta multitudinaria romería, una muestra de la devoción y la identidad de un pueblo.

En este entorno, al lado del templo, se sitúa una fuente cuyo agua tiene propiedades curativas, al menos, eso dice la tradición popular y es lo que creen todos aquellos que acuden en busca de este agua sanadora.

Lógicamente, no existe ningún estudio o informe que avale esta creencia popular, pero lo que sí está claro es que todo ese paraje sana el alma por la calma y tranquilidad que ofrece y es el lugar perfecto para disfrutar de una buena merienda en la chopera, junto al arroyo y en las instalaciones apropiadas.

La localidad cuenta con una segunda ermita, la de Villella, cuyo entorno acoge un yacimiento de la Edad del Bronce. Según los expertos, se trata de una repoblación mozárabe aunque cualquiera que transite por este paraje comprobará que más allá de los datos académicos se respira un toque de misterio que no pasa desapercibido.

Tres galerías

Dentro de este apartado que se podría denominar de intangibles, hay otra leyenda que invita a mirar bajo tierra. Según la tradición popular, ese boca a boca que pasa de generación en generación y que, a día de hoy, sigue muy vivo, el subsuelo de Antigüedad podría estar habitado, desde la Edad Media, por personas con conocimientos más avanzados a su época, auténticos visionarios creadores de aparatos imposibles que viven en galerías a las que se llega a través de tres accesos. Si se va más allá, hay vecinos que relatan su contacto con estos seres pero, en cualquier caso, esas galerías invisibles forman parte del imaginario colectivo y, de vez en cuando, siguen dejando volar la imaginación.

Ampliar Bailes en honor a la Virgen deGarón el pasado septiembre. L. A. C.

Otra parte de la historia de Antigüedad, cuyo nombre ya es toda una declaración de intenciones pues se identifica con arqueología o reliquias, se escribe a través de diferentes monumentos.

Hay una cruz que se conoce como 'de la Muñeca' y que está vinculada al paso de Juana I de Castilla por Antigüedad con el cadáver de su esposo, Felipe El Hermoso. Corría el año 1507 cuando sucedió este hecho que habla de cómo el féretro de Felipe se abrió y el cuerpo cayó al suelo debido a que un noble que portaba el ataúd se fracturó la muñeca. Según ha llegado hasta la actualidad, la reina quiso que quedara constancia de este hecho y pidió que se levantara en piedra 'la Cruz de la Muñeca'.

También a las afueras del pueblo se puede observa un F-4 Phantom II, un homenaje a los hermanos César y Augusto Martín Campos, vecinos de Antigüedad que combatieron en la Guerra Civil en bandos opuestos pero a los que le une el hecho de ser lugareños y morir pronto.

Hay otra anécdota, mucho más reciente, que está vinculada a una leyenda del ciclismo como es Lance Amstrong. Fue allá por el año 2009 cuando la Vuelta a Castilla y León transitó por las carreteras de Antigüedad y donde, precisamente, el americano se fractura la clavícula tras una caída. Ese punto concreto se ha convertido en lugar de culto con un poste y una bicicleta en todo lo alto que recuerda ese momento. Más allá del hecho, de lo que sucedió, está una lectura mucho más amplia que habla de esfuerzo, de superación, de sacrificio, pero también de todos esos ciclistas que se dejan la vida en las carreteras.

Antigüedad suma 330 vecinos, muchos más durante la época estival cuando los pueblos se llenan y la rutina se convierte en algarabía. Pero en el Cerrato palentino, en esta localidad concretamente, lo importante no son los datos demográficos, sino el relato. Todas esas historias que mezclan lo real y lo mitológico, que se pierden en la memoria de los tiempos y que los vecinos atesoran como algo propio y único.

Leyendas que se convierten en sensaciones, que rozan la piel, que da igual si tienen un peso científico o no, porque van más allá de todo eso: son magnéticas.

Por lo tanto, Antigüedad no se puede resumir en un libro de historia o en un folleto turístico, Antigüedad tiene que ser visitada para sentirla y vivirla, para experimentar lo que se respira y se vive.

Ampliar Senderistas en una de las cabañas de Adolfo Cancho. L. A. C. De cabañas de pastor a fuentes y colmenares Además de todos esos emblemáticos lugares, Antigüedad cuenta con un destacado patrimonio etnográfico que se refleja en las cabañas de pastor, las bodegas, fuentes, colmenares o el Torreón de la Greda. Desde el consistorio se confía en poder contar, en algún momento, con un museo dedicado a la historia de la aviación, pero, igualmente, son una realidad las rutas diseñadas para realizar senderismo o 'mountain bike' en un entorno único. Son muchas las propuestas y no hace falta excusas para visitar la localidad cerrateña en cualquier momento.

Luis Fernando Cantero Mena, alcalde de Antigüedad: Entre lo real y lo imaginario Luis Fernando Cantero. Antigüedad no se entiende con números, sino con relatos. Esta afirmación no es gratuita pues aunque soy consciente de que lo que se estila o lo convencional es que un alcalde hable de las mejoras que tiene pensadas para su municipio o de cómo, desde sus escuetas posibilidades, lucha contra la despoblación, en esta ocasión prefiero hablar de esa parte de mi localidad que no se recoge en la partida de presupuestos sino en las historias, leyendas y relatos que han pasado de generación en generación. La ermita de Nuestra Señora de Garón es uno de los lugares en los que se mezcla fe y leyenda y me atrevo a decir que a partes iguales porque tanto la una como la otra, son muy nuestras. Quien se acerca a este enclave, donde veneramos a la patrona de nuestro pueblo, asegura que la energía que se siente es distinta, que el aire que se respira es pura vitamina. Otros prefieren hablar de la devoción que nos reúne el último domingo de agosto y que, igualmente, es alegría para el alma. Tampoco se puede pasar por alto la ermita de Villella, y aunque los expertos estudian cada detalle del yacimiento de la Edad del Bronce que se ubica a su alrededor, para nosotros es un lugar en el que historia y misterio están condenados a entenderse. Otra parte de lo que somos tiene que ver con el subsuelo, con esa leyenda que habla de galerías subterráneas en las que se atesoran conocimientos que todavía no han sido descubiertos. Nadie puede afirmar que así es, tampoco nadie quiere obviar que esa parte de nuestra leyenda local está ahí. Hay otra parte de símbolos tangibles que encierran otras historias concretas. La Cruz de la Muñeca está vinculada al paso de Juana la loca con el féretro de su esposo Felipe, y al momento en el que se abre esa caja y el cuerpo acaba en el suelo debido a que un noble de los que formaba parte del cortejo se le fracturó la muñeca. Tenemos recuerdos de dos pioneros de la aviación que combatieron en distintos frente durante al Guerra Civil; y una inoportuna caída de Lance Amstrong durante la Vuelta a Castilla y León que se convirtió en un homenaje a ciclistas anónimos. Por esto y por mucho más, la historia de Antigüedad no se entiende a través de un folleto turístico sino que se siente al recorrer sus calles y enclaves. En Antigüedad ofrecemos una experiencia única: la de transitara por lo real y lo legendario y eso no se visita, sino que se experimenta, es cuestión de sentidos.