Y de pronto un animal irrumpe en la carretera …

La presencia de animales silvestres en las carreteras nos exige saber actuar en milésimas de segundo

Santiago de Garnica Cortezo Martes, 4 de noviembre 2025, 07:00

Las estadísticas muestran un aumento pronunciado desde mediados de octubre hasta diciembre de cada año, sobre la probabilidad de colisiones con animales silvestres. Y con dos momentos críticos como son el anochecer y al amanecer, aunque pueden aparecer en las carreteras a cualquier hora del día o de la noche.

Durante el otoño debemos extremar la precaución en zonas con abundancia de animales silvestres. Si bien la «Ladra» del corzo (15 julio a 15 agosto) y la «Berrea» del ciervo (15 septiembre a 15 octubre) han terminado, estamos en plena «Ronca» del gamo (15 octubre a 15 noviembre).

Además, los jabalíes se desplazan por las batidas (mucho cuidado los domingos noche y lunes cuando retornan a sus territorios) y los corzos más jóvenes se desplazan buscando territorios libres.

Los períodos de mayor actividad ocurren al amanecer y al anochecer, coincidiendo a menudo con las horas punta de la mañana y la tarde. Esto hace que desde ahora hasta diciembre sea un período de especial riesgo en las zonas donde se encuentran ciervos, corzos, jabalíes...

¿Cómo puedo reducir el riesgo de atropellar a un animal?

Durante el viaje, asegúrese de observar la carretera y sus arcenes. Luis Villamil, piloto de brillante palmarés nacional e internacional, y profesor con larga experiencia en cursos de conducción segura y deportiva, insiste en «la visión panorámica que ha de tener el conductor». Así no solo se ha de mirar la carrera lo más lejos posible (por supuesto nunca simplemente por delante de nuestro capó) sino que además esta visión ha de controlar el entorno. Esto nos permite, por un lado, percatarnos de la presencia de animales por los aledaños de la carretera, y por otro anticipar nuestra reacción en caso de que irrumpan en el asfalto.

¿Qué debo hacer si un animal aparece frente a mí?

Hay un principio básico: «se ha de conducir en línea recta, frenando y sujetando el volante con firmeza ante el impacto. Los virajes bruscos, un cambio repentino de dirección a alta velocidad puede tener consecuencias mucho más graves, como colisiones con otros vehículos u obstáculos en el entorno de la carretera». Decimos que este es el consejo básico pues, por supuesto, es mejor impactar contra el animal que hacer una maniobra que nos lleve contra otro vehículo o fuera de la carretera con el riesgo de entrar en una cuneta profunda, de volcar o chocar contra un árbol.

¿Podemos hacer una pequeña maniobra evasiva para evitar el animal o reducir la consecuencia del impacto? Pues depende de la situación, de nuestra preparación, de la visión que tenemos del entorno, del vehículo… Hay muchos factores en juego. Veamos.

Más que consejos, formación

Ante situaciones de riesgo como un animal que irrumpe en la carretera, un golpe en cadena en una autopista, un asfalto deslizante o un aquaplaning, la realidad es que no cabe improvisar.

Por ello, siempre es recomendable realizar cursos de técnicas de conducción segura, donde se aprende a realizar maniobras de frenada de emergencia con esquiva a alta velocidad, ideales para sacar el máximo partido a las ayudas a la conducción como el antibloqueo de frenos o el control de estabilidad de los automóviles modernos: «en los cursos nos encontramos un 80 a 90% de conductores, y en muchos casos con larga experiencia de conducción, que no saben frenar en caso de emergencia», afirma Luis Villamil, que añade «en el Reino Unido una de las pruebas del examen de conducir es una frenada de emergencia».

Ampliar Ante situaciones de emergencia no se puede improvisar: en los cursos de conducción se imparte una formación clave a la hora de evitar un accidente G. S.

Los cursos de conducción nos permiten, en un entorno seguro y de forma real, aprender a reaccionar de forma eficaz y automática ante situaciones imprevistas, de claro riesgo de accidente.

Muchas marcas disponen de este tipo de cursos, también clubes como RACE o RACC, y escuelas o empresas privadas, imparten este tipo de formación, clave a la hora de evitar un accidente o reducir las consecuencias del mismo.

Y no piensen que sirve eso de «llevo muchos años al volante» o «muchos kilómetros conduciendo» o «yo voy despacio, soy muy prudente»: los imprevistos que generan situaciones de riesgo, son otra cosa.