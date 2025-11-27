La mitad de los españoles se verán afectados por las ZBE en 2026

A. Noguerol Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

El panorama de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España está a punto de cambiar, ya que a partir del próximo 1 de enero concluye la prórroga establecida por el Gobierno, obligando a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes y a todos los municipios insulares a contar con una ZBE en funcionamiento.

Esta medida transformará lo que hasta ahora era una implantación residual en una constante nacional. A esta presión legislativa se suman iniciativas locales, como la del Ayuntamiento de Madrid, que extenderá su ZBE: los vehículos que carezcan de la etiqueta medioambiental de la DGT tendrán prohibida la circulación permanente por todo el municipio de Madrid, incluyendo la M-30 y la M-40.

Esta intensa presión legislativa está moldeando los hábitos de compra y desplazamiento de los ciudadanos, un efecto que se refleja en el último estudio del Observatorio Cetelem sobre movilidad urbana sostenible.

Los datos de la encuesta revelan que las ZBE impactan directamente a casi la mitad de la población: un 45,5 por ciento de los españoles encuestados reside o se desplaza habitualmente a una zona con restricciones de acceso, circulación y estacionamiento para vehículos contaminantes.

Este porcentaje es aún mayor entre los jóvenes de 25 a 29 años, donde alcanza el 58 por ciento de las menciones, 12 puntos por encima de la media. El impacto es tal que la etiqueta medioambiental de la DGT se ha consolidado como un factor decisivo en la adquisición de un vehículo.

Ampliar Distintivos de la DGT F. P.

Ocho de cada 10 españoles (el 78,2 por ciento para coches nuevos y el 76 por ciento para coches usados) tienen claro qué etiqueta desean para su coche y basarán su elección de marca y modelo en ese requisito. Además de influir en la compra, las ZBE están impulsando un cambio en el uso del automóvil.

Según el estudio, el 46,3 por ciento de los españoles se ha planteado dejar de usar su vehículo privado para los desplazamientos al trabajo, destacando el grupo de edad de 45 a 49 años, con un 54 por ciento de menciones. Las alternativas más valoradas para la movilidad son el transporte público, elegido por el 34,8 por ciento de los encuestados, seguido por el uso de la bicicleta (privada o de alquiler público) con un 26,2 por ciento, e ir caminando con un 14,4 por ciento.

Ciudades afectadas:

Actualmente, 56 ciudades ya cuentan con sus ZBE establecidas. Entre ellas se encuentran: A Coruña, Pontevedra, Ponferrada, Siero, Torrelavega, Bilbao, Donostia/San Sebastian, Pamplona, Zaragoza, Lleida, Terrassa, Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despì, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Viladecans, Gavà, Palma, Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila, Tres Cantos, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Getafe, Fuenlabrada, Guadalajara, Badajoz, Linares, Córdoba, Sevilla, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Estepona, La Línea de la Concepción, Granada, Almería, Cartagena, Molina de Segura, Elx/Elche, Alacant/Alicante y Benidorm.

Por otro lado, 89 ciudades tienen su ZBE en proceso de aprobación: Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, Avilés, Oviedo, Gijón, León, Zamora, Palencia, Burgos, Santander, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Irún, Huesca, Torrent, Girona, Manresa, Granollers, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Reus, Calvià, Eivissa, Castelló de la Plana, Vila-real, Sagunt/Sagunto, Paterna, València, Gandia, Alcoi/Alcoy, Elda, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Murcia, Lorca, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Talavera de la Reina, Aranjuez, Pinto, Parla, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Cáceres, Mérida, Huelva, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Ceuta, Melilla, Marbella, Mijas, Benalmádena, Jaén, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Motril, El Ejido, Roquetas de Mar, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona.