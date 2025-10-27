Del espacio a la carretera: la innovación de materiales de la ESA llega al automóvil

El Dr. Christoph Roggendorf (izquierda) y el Dr. Matthias Maurer se reúnen en el módulo Columbus, en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia

La colaboración interdisciplinaria entre el sector aeroespacial y el automotriz está llevando la innovación a nuevos límites. En una reciente entrevista, el astronauta de la ESA Dr. Matthias Maurer y el Dr. Christoph Roggendorf de Porsche Engineering abordaron cómo ambos mundos, aparentemente distantes, se nutren mutuamente en áreas críticas como la investigación de materiales, los sistemas de conducción autónoma y los métodos de prueba virtuales.

La conclusión es clara: la búsqueda de la fiabilidad extrema y la eficiencia en costes en el espacio está acelerando la industrialización de tecnologías que pronto veremos en la carretera.

El Dr. Maurer, científico y veterano de la misión Cosmic Kiss en la Estación Espacial Internacional (ISS), destacó los desafíos únicos del entorno lunar. El polvo volcánico abrasivo y pegajoso y las temperaturas que caen hasta -250 grados centígrados en las áreas sombreadas de la Luna imponen requisitos drásticos a los materiales y sistemas.

Es precisamente en este punto donde la ingeniería automotriz de alto rendimiento entra en juego. El Dr. Roggendorf, de Porsche Engineering, explicó que su experiencia en sistemas de movilidad les permite abordar proyectos espaciales.

Ampliar La superficie de la Luna tiene arena de bordes afilados y sombras traicioneras, que han sido reproducidas de forma realista en las instalaciones de entrenamiento LUNA en Colonia Max Brunnert

«Los requisitos en la órbita terrestre baja son muy similares a los del sector automotriz, por ejemplo, con respecto a los perfiles de temperatura o las vibraciones durante un lanzamiento de cohete», declara Christoph Roggendorf

Actualmente, Porsche Engineering está desarrollando un sistema de energía completo para aplicaciones satelitales, estandarizando y modularizando sistemas que tradicionalmente eran prototipos únicos. Esta experiencia en industrialización y escalabilidad es lo que el sector espacial busca incorporar de la industria.

El Dr. Maurer también mostró el orgullo por las instalaciones de simulación de misiones lunares LUNA Analog Facility en Colonia, que califica como «la instalación más avanzada del mundo». Incluso la NASA ha visitado la instalación para probar una nueva cámara lunar.

Sin embargo, Maurer señaló que la ESA debe volverse más ágil: «Nuestra tarea principal es definir programas y subcontratarlos a la industria. Si la industria pudiera definir objetivos y abordarlos por su cuenta, apoyada por la ESA como cliente ancla confiable, esto sin duda introduciría más velocidad y agilidad.»

Los gemelos digitales

Un punto de convergencia crucial es el enfoque en el fallo. Citando una frase de Ferry Porsche, el Dr. Roggendorf explicó la filosofía de la marca: «No tememos los contratiempos. Por el contrario, los esperamos. Si no fallas de vez en cuando, es que no te has desafiado de verdad».

En la fase de predesarrollo, tanto en la industria automotriz como en la espacial, se promueve una «cultura del error» para probar los límites de lo técnicamente factible. Maurer señaló que, bajo la influencia de empresas privadas, la agencia espacial está adoptando el lema «Falla pronto, falla a menudo» para acelerar el desarrollo, aunque con una política de cero errores en vuelos tripulados.

Ambos expertos coincidieron en que el futuro pasa por: Investigación de Materiales: Históricamente, materiales de alta gama han pasado del espacio a la industria, y esta tendencia se intensifica. Sistemas Autónomos: La necesidad de satélites autónomos en un espacio cada vez más congestionado es paralela al desarrollo de la conducción autónoma con Inteligencia Artificial (IA) en la Tierra. Pruebas Virtuales (Gemelos Digitales): El uso de gemelos digitales y gafas de realidad virtual (VR) para simular sistemas completos, desde la batería de un vehículo hasta una estación espacial, es fundamental para reducir costos y aumentar la fiabilidad, especialmente donde la reparación es imposible.

En definitiva, la «órbita» de la investigación entre Porsche Engineering y la ESA demuestra que la innovación en el desarrollo automotriz ya no se limita a la carretera, sino que también está mirando a las estrellas.