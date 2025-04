Cocoon, la minicaravana de 5.600 euros que triunfa en Europa

Patxi Fernández Madrid Jueves, 8 de abril 2021, 11:54 Compartir

El turismo de autocaravana se ha convertido, tal y como se ha podido comprobar esta pasada Semana Santa, en una de las alternativas preferidas por los españoles en las 'vacaciones de la pandemia'. Y según todas las previsiones, este verano las caravanas también se van a convertir en las grandes protagonistas de las carreteras y localidades de ocio.

Si bien el precio de una autocaravana puede hacer que muchas personas se lo piensen dos veces o recurran al mercado del alquiler, si las necesidades de espacio no son excesivas, una mini caravana puede ser una solución práctica y económicamente más accesible.

El fabricante portugués YGONow propone este diseño conocido como 'lágrima'. Es uno de los modelos más populares y fabricado de forma casi artesanal en varios países, donde ha logrado una gran popularidad gracias a su precio, que parte de 5.600 euros.

El modelo Cocoon puede ser remolcado por cualquier vehículo y con carnet de conducir categoría B. La mini caravana tiene la capacidad para que dos personas adultas duerman cómodamente, disfruten de una mini cocina y además lleven sus tablas de surf o combinen dormir para dos personas.

Entre los elementos con que puede contar destacan, según el acabado elegido, las llantas de aluminio, lavavajillas, depósito de aguas residuales (34 litros) , tragaluz, contraventana de puerta, grifo para lavabo con ducha, tanque de agua limpia con capacidad para 23 litros, cocina, colchón, tomas USB, controles de iluminación y energía ,toma de mechero con voltímetro, luces led en el interior, lámparas de lectura, toma de panel 220V, caja técnica y suministro eléctrico autónomo.

También cuenta con un amplio listado de extras como las barras de techo + Kit de fijación, toldo lateral, mesa al aire libre, frigorífico y congelador, innversor 12V - 220V 1000 watts e incluso un panel solar de 60 vatios.

La mayoría de las autocaravanas y furgonetas camper se conducen con un carné de conducir de tipo B, es decir, como el que utilizamos para cualquier coche utilitario, ya que si el vehículo no supera las 3,5 toneladas, no se considera un vehículo pesado y no se necesita ningún permiso especial. Pero antes de decidirse por uno de estos vehículos o remolques, conviene conocer a fondo la legislación y tener en cuenta unas cuantas recomendaciones.

Cómo viajar en autocaravana o remolque

Atención a los límites de velovidad. Las autocaravanas de peso igual o inferior a 3.500 kilos tienen la velocidad limitada a 120 km/h en autopistas y autovías y a 90 km/h en carreteras convencionales. Al superar ese peso, se reduce a 90 y 80 km/h, respectivamente; y 50 km/h en vías urbanas.

Se puede aparcar en estacionamientos habilitados para ello y mientras se cumplan las normas de tráfico, pero no extender toldo o sillas, verter líquidos o hacer ruido, por ejemplo. La acampada libre no está permitida y en este caso hay que ir a un camping.

Los pasajeros adultos, niños e incluso mascotas deberán ocupar un asiento, que esté homologado para viajar y con su correspondiente cinturón de seguridad-, silla de retención infantil, transportín o arnés dentro del vehículo.

En cuanto a la documentación necesaria, es necesario viajar con la correspondiente al vehículo -o el justificante de alquiler-, y el teléfono del seguro y del servicio de asistencia en carretera para no tener inconvenientes durante la ruta. Si se planea salir de España, cabe comprobar la validez del seguro o la necesidad de adquirir una viñeta de peaje, por ejemplo.

Atención a las maniobras

Si no estás habituado a conducir autocaravanas o vehículos grandes y con remolque, es aconsejable practicar algunas maniobras, por ejemplo, de aparcamiento, marcha atrás, giro cerrado…

En un camping se puede concectar la autocaravana a los postes eléctricos, previa contratación, para disponer de luz y corriente. Se necesita un alargador, recomendable de 10-20 metros, y con una conexión como la «de casa», o la CEE17 o conector industrial.

Los depósitos de agua potable, de grises-agua que proviene de ducha y cocina- y de negras -del inodoro- hay que reponerlos y vaciarlos. Solo se permite en los lugares habitilados para ello: en un camping o en algunas áreas de servicio de autopistas.

Las infracciones más comunes y sus multas

Se consideran sanciones leves aparcar la autocaravana en zonas que obstaculicen la vista de cualquier actividad comercial, monumento y paisaje, así como sacar mesas, sillas, toldos y emitir ruidos molestos en zonas no habilitadas para ello, será considerado una infracción leve que se castigará con multas de hasta 750 euros.

Será sanción grave acampar fuera de los lugares habilitados para ello, por ejemplo en playas. La multa en estos casos conllevará un desembolso al conductor de hasta 1.500 euros. Por último, las sanciones muy graves englobarán verter intencionadamente líquidos y residuos en zonas no habilitadas para ello, deteriorar el mobiliario urbano y obstaculizar el tráfico. Las multas por estos hechos serán de hasta 3.000 euros.