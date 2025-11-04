El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Uno de los coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre F. P.

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

La Comandancia General de los Carabinieri en Roma ha acogido la ceremonia de presentación de los nuevos coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre: Maserati MCPURA y Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Ambos vehículos han sido equipados con equipos especiales para el transporte rápido y seguro de órganos y sangre, lo que garantiza la máxima eficiencia en misiones médicas.

El primero es un coupé de altas prestaciones con motor Nettuno V6 biturbo de 630 CV con tecnología patentada de precámara, equipado con un monocasco de fibra de carbono y diseñado para garantizar velocidad y estabilidad incluso en las condiciones más exigentes, con soluciones tecnológicas de última generación.

El segundo se distingue por el legendario Quadrifoglio Verde, el símbolo del ADN de Alfa Romeo. Tiene un motor V6 biturbo de 520 CV combinado con un diferencial mecánico autoblocante, tracción trasera, suspensión deportiva y equipo de seguridad dedicado a las necesidades operativas.

Estos modelos, símbolo de la excelencia italiana, combinan alto rendimiento, confiabilidad y seguridad, respondiendo a las necesidades operativas de los Carabinieri en los servicios públicos.

La iniciativa confirma la colaboración estratégica entre Stellantis y los Carabinieri, destinada a garantizar vehículos tecnológicamente avanzados para misiones delicadas y de vital importancia.

Es la primera vez que los Carabinieri utilizan un automóvil Maserati, aunque la asociación entre Alfa Romeo y los Carabinieri es histórica, ya que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial; el primer Alfa Romeo de la fuerza fue el M «Matta» de 1900 en 1951.

Un año después, el sedán de 1900 se convirtió en el primer « Gazzella », que significa respuesta de emergencia en la lengua vernácula de los Carabinieri.

Su descendiente directo fue el Giulia de la década de 1960, utilizado de 1963 a 1968. Desde entonces, el vínculo entre los Carabinieri y Alfa Romeo ha continuado a lo largo de los años, con el Alfetta, 90, 75, 155, 156 y 159 y hasta el Giulia Quadrifoglio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  3. 3

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  8. 8

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  9. 9 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias