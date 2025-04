Audi Q3 Sportback, compacto y atlético

M. Trigueros Madrid Jueves, 8 de abril 2021, 01:20 Compartir

La mezcla perfecta, así es el Audi Q3 Sportback, un vehículo con las características de un todocamino y el comportamiento de un deportivo. Ofrece diversión de conducción en todos los terrenos. En la ciudad, en rutas de largo recorrido o en terrenos fáciles, el vehículo se muestra dinámico y versátil. Cuenta con dirección progresiva de serie, cuya relación de transmisión se vuelve cada vez más directa a medida que aumenta el ángulo de dirección, y la suspensión deportiva.

La principal diferencia respecto al Q3 clásico es la suave línea descendente de su techo, lo que afecta ligeramente al habitáculo en los asientos traseros. El aire deportivo del modelo se refleja en detalles como la parrilla negra octogonal, las entradas de aire trapezoidales y al parachoques expresivo con su hoja plana. La cabina de pasajeros tipo coupé actúa como un contraste con los accesorios distintivos, que están pintados en colores contrastantes y, por lo tanto, enfatizan el carácter SUV.

El Audi Q3-Sportback parece mucho más largo que su modelo hermano Q3. Además, el SUV-coupé es casi tres centímetros más plano y, por lo tanto, tiene un aspecto más musculoso. Por encima de las ruedas, los fuertes contornos insinúan la tracción quattro, que viene de serie con la mayoría de los motores. Las luces de tecnología Matrix LED de carretera iluminan de forma inteligente la carretera.

Aunque el Q3 Sportback no es un coche concebido para circular por campo -la altura libre al suelo es 17,0 cm-, tiene de serie un modo de conducción denominado offroad pensado para que la entrega de potencia del motor, la gestión de la caja de cambios y el funcionamiento de las ayudas electrónicas se adapten a la conducción por zonas no asfaltadas. En el modelo que hemos probado, el Sportback 40 TDI quattro de 190 CV, incorpora la opción de ayuda al descenso de pendientes pronunciadas, lo que convierte a este vehículo en la respuesta a una necesidad cuando te aventuras por caminos no asfaltados.

Cuando circula sobre asfalto, en trayectos urbanos resulta un coche cómodo, incluso ante las desagradables bandas reductoras de velocidad que pueblan las calles de las ciudades para invitar a reducir la velocidad. Ya en carretera, en zonas de autovía o incluso en carreteras de montaña, los distintos modos de conducción te invitan a sacar el máximo rendimiento de este modelo, que transmite seguridad, sobre todo en los contravolanteos motivados por los cambios bruscos de dirección en zonas reviradas. Además de los modos de conducción normal, confort y offroad, el que transmite mejores sensaciones durante la conducción, es el dynamic (deportivo). Con este modo deportivo los amortiguadores se endurecen y los movimientos de la carrocería se reducen. Hay menos balanceo y menos desplazamiento vertical de la carrocería.

El cambio automático S tronic de doble embrague y siete relaciones pone el coche en marcha con suavidad, pero es algo lento cuando necesitas potencia para responder en caso de un apuro en una zona de riesgo. En ese momento, cuando pisas a fondo, se muestra algo perezoso, tarda en la selección de la marcha óptima hasta que se revoluciona, algo que se puede evitar utilizando las levas a la hora de elegir la marcha.

Los asientos son deportivos y confortables, hay una buena cantidad de zonas de almacenamiento y utiliza materiales de calidad, como la tapicería Alcantara en el panel de instrumentos y los reposabrazos, lo que enfatiza la filosofía de diseño moderno.

El Audi Q3 Sportback utiliza cuatro sistemas estándar de seguridad. Incluyen la advertencia de cambio de carril. También incluye Audi pre sense front cuando una colisión frontal es inminente. El asistente de crucero adaptativo es un punto destacado de los sistemas opcionales. Alivia la carga del conductor durante el guiado longitudinal y lateral. Los sistemas ultramodernos, como las cámaras de 360 grados, ofrecen asistencia para aparcar y maniobrar. Muestran el entorno directo del SUV coupé en la pantalla del MMI y el conductor puede elegir entre varias perspectivas. El asistente de estacionamiento guía automáticamente el automóvil hacia adentro y hacia afuera de los espacios de estacionamiento. Si, por ejemplo, el conductor desea retroceder en una entrada, el asistente de tráfico cruzado trasero advierte sobre vehículos que se aproximan y que el sistema clasifica como críticos.

Ficha técnica - MOTOR : Diésel de 190 CV - CAJA DE CAMBIOS : Automático de 7 velocidades - MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 4,5 / 1,843 / 1,567 - MALETERO : 530 litros (1.400 litros con una línea de asientos) - CONSUMO : 6,2 litros a los 100 km - VELOCIDAD MÁXIMA : 217 Km/h - ACELERACIÓN : 8,3 segundos de 0 a 100 km/h - PRECIO : 47.690 euros