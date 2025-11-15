El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda presenta en el EICMA 2025 sus nuevos emblemas honda press

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

V. D.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Honda está acelerando el camino hacia la electrificación de las motocicletas tras arrancar en 2024 su expansión global en este ámbito. Como parte de esta iniciativa, la firma japonesa introducirá el nuevo emblema «Honda» para su gama de motocicletas eléctricas —actualmente utilizado en los modelos de automóviles eléctricos de la compañía—.

Este nuevo logotipo se aplicará no solo en los próximos modelos eléctricos globales, comenzando con la Honda WN7, sino también en los concesionarios autorizados de motocicletas eléctricas de Honda y en las actividades de competición.

«Como símbolo del compromiso de Honda con la electrificación, esta marca representa la búsqueda de un nuevo valor propio de los vehículos eléctricos, diferenciándose claramente de los modelos convencionales con motor de combustión interna», destacan los responsables de Honda.

Para los modelos ICE (productos con motor de combustión interna) de la categoría FUN, Honda introducirá un nuevo diseño del emblema «Honda Flagship WING». El diseño anterior presentaba el ala en color plateado sobre un fondo rojo.

El nuevo logo adopta un motivo de ala simplificado, representado en una paleta monocromática, lo que permite una mayor armonía con una amplia variedad de modelos y colores, al tiempo que transmite una imagen de evolución y cercanía.

El nuevo logo se implementará progresivamente a partir de 2026 en los modelos insignia de Honda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  5. 5 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  8. 8 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  9. 9 Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local
  10. 10 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión