El parque de vehículos ecológicos crece impulsado por mujeres y mediana edad

El parque de turismos con motores híbridos y eléctricos en España experimentó un notable aumento del 21,3% en 2024, alcanzando la cifra de 1,24 millones de unidades en circulación.

Estos vehículos, de motorización alternativa, ya representan el 4,79% del parque asegurado nacional, frente al 4,01% del año anterior. Este crecimiento contrasta significativamente con el aumento más moderado del 3,2% de los coches de gasolina y la caída del 1,7% en el número de vehículos diésel. Los datos han sido recabados por UNESPA, en colaboración con Tirea y Centro Zaragoza.

A finales de 2024, el desglose de vehículos ecológicos era el siguiente: 855.931 turismos híbridos, 230.641 eléctricos puros, 152.193 con gas licuado y 10.674 con otros medios alternativos.

En una panorámica territorial, los turismos eléctricos e híbridos tienen una presencia más destacada en la Comunidad de Madrid, donde representan el 9,1% del parque móvil autonómico, seguida de Cataluña con el 5,1% e Islas Baleares con el 4,7%. En el extremo opuesto se encuentran Extremadura con el 1,7%, Galicia y Castilla-La Mancha, ambas con el 2,5%. Por provincias, la mayor proporción de estos vehículos se encuentra en Madrid con el 9,2%, Barcelona con el 5,6% y Castellón con el 4,8%.

Cuatro de cada cinco coches ecológicos son conducidos por personas de mediana edad, entre 31 y 65 años. El análisis de las pólizas revela que las mujeres son titulares del 39,7% de los seguros de turismos ecológicos, una cifra superior a su presencia como propietarias en el parque móvil general, que es del 30,7%. La condición de titular del seguro presupone ser el conductor habitual.

En cuanto a las marcas, Toyota lidera el segmento de motorización alternativa en España, acaparando un 37,61% de este segmento del parque. A continuación, con cuotas próximas al 6% o 7%, le siguen Dacia, Lexus, Kia, Hyundai y Renault.

Toyota, con sus marcas Toyota y Lexus, mantiene su liderazgo con el 44,33% del parque electrificado, seguida por el Grupo Renault-Nissan-Mitsubishi y el Grupo Hyundai, ambos con cuotas de entre el 13% y el 14%. Destaca la inclusión de dos marcas chinas entre los 12 mayores fabricantes de vehículos eléctricos en España: SAIC Motor Company (MG) y Geely Holding Group (Volvo, Lynk & Co, Polestar).