El 'rent a car' incrementa un 17,9% sus matriculaciones hasta octubre, con 198.368 operaciones F. P.

Suben las matriculaciones de coches de alquiler un 17,9% hasta octubre

Canal Motor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:01

El sector del 'rent a car' (alquiler de vehículos sin conductor) cerró los diez primeros meses del año con un crecimiento del 17,9% en el número de matriculaciones -entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 198.368 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Los datos correspondientes al mes de octubre se situaron en 7.532 unidades, un 6,64% más con respecto al mismo mes del pasado ejercicio.

Por su parte, el canal de particulares registró durante los diez primeros meses del año un aumento del 48,5%, hasta las 55.013 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, el acumulado creció un 45%, con 50.950 matriculaciones.

A lo largo del mes de octubre y, dentro del canal RAC las únicas motorizaciones que crecen son los vehículos de energías alternativas, como los de gas licuado con petróleo (GLP), crecieron un 1.772,73%, pasando de 11 a 206 unidades. Asimismo, los diésel mild hybrid experimentan una subida de un 352%, pasando de 200 a 904 unidades.

Por su parte, las mayores caídas corresponden a los vehículos de gasolina, con una disminución del 41,30% (de 3.346 a 1.964 unidades), seguidos por los gasolina mild hybrid, con un 28,38% menos (de 1.117 a 800 unidades).

Por comunidades, Cantabria se posiciona como la comunidad con un mayor nivel de crecimiento mensual, si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior (+600%). También destacan los datos de Castilla-La Mancha (+183,33%) y Aragón (+133,33%). Por otro lado, Asturias (-87,50%), Extremadura (-76,92%) y Baleares (-44,05%), registran los mayores descensos.

