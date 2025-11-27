El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nerea Chicote nos explica cinco datos para comprar la baliza correcta
Nerea Chicote nos explica cinco datos para comprar la baliza correcta VÍDEO: Estíbaliz pangua

Lo que debes saber antes de comprar la baliza V16 para tu coche

ABC

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

A partir del 1 de enero el dispositivo V16 va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Antes de adquirirla, conoce las cinco claves para que tu baliza sea la correcta y esté perfectamente homologada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  6. 6

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  7. 7 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  8. 8

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  9. 9 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  10. 10

    El invierno se asoma a Valladolid con las heladas más severas desde febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lo que debes saber antes de comprar la baliza V16 para tu coche