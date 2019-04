¡Talán!, el relojero que se ha hecho viral con el reloj de Astorga

La cuenta de Twitter del reloj de Astorga (@relojAstorga) publica un tweet que indica todas las horas en punto. Bajo la onomatopeya 'talán', escrita el número de veces de corresponde para cada hora marca a los usuarios de esta cuenta el horario. Como esta, hay más de 40 cuentas en España que realizan la misma operación. Este fenómeno ha cogido transcendencia después de que la twittera @Tradtemeraria publicara un hilo sobre la extraña coincidencia que tenían todas estas cuentas para dar la hora. Esta usuaria de esta red social descubrió que, además de hacerlo de esta particular forma, todas se seguían entre ellas. Otros usuarios ampliaron las similitudes apreciando que todos los 'relojes españoles de twitter' fueron creadas en el año 2012 y que todos ellos comienzan un nuevo hilo, cuyo hora de inicio es a las 2.22.

El hilo de @Tradtemeraria ha causado una gran expectación superando los 12.000 retuits y las 300 respuestas, en menos de una semana. El responsable de todas estas cuentas es Robert González, ingeniero telemático. Siguiendo el ejemplo de la cuenta @big_ben_clock, que simula las horas de la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres; este joven ha creado 43 cuentas de relojes españoles, entre los que se encuentra el tradicional reloj de los maragatos Juan Zancuda y Colasa, obra del relojero Bartolomé Fernández en el siglo XVIII.

La idea surge de dos de las aficiones que tiene Robert, por un lado viajar y por otro la informática. «Cuando hacía un viaje me fijaba en en el reloj de la ciudad que visitaba y si me gustaba lo incluía. El reloj de Los Maragatos surge porque de camino a Lugo, hice parada en Astorga, me llamó la atención su reloj», afirma este joven para leonoticias, quien añade que «además, me gustó mucho la Catedral, el palacio Episcopal, Gaudí es de mis arquitectos favoritos o el museo del Chocolate».

Estas cuentas son bots programados por él mismo, que a día de hoy ya tienen 'vida propia'. «Aunque al principio intenté realizarlo con servicios de automatización externos a twitter como hotsuite o botize, no eran ni exactos y estaban limitados en cuanto a posibilidades. Mis conocimientos en programación me permitieron realizar un programa, que de hecho, lleva más cuatro años funcionando sin necesidad de atención», afirma este joven ingeniero.

Tradición twittera

Que todo comience a las 2.22 es un guiño a una antigua tradición twittera propia de los usuarios noctámbulos que tuiteaban mensajes anunciando esta hora capicúa.