La Policía Nacional obliga al 'leonés del palillo' a hacerse un nuevo DNI

Sergio Álvarez no ha cometido ninguna irregularidad, todo lo contrario. En realidad, lo suyo como mucho es una singularidad. Una apuesta le hizo realizarse la fotografía para su DNI con un palillo en la boca, una característica personal que le ha acompañado durante años. Y a partir de ahí, todo ha sido un volcán.

Él se hizo la fotografía, pasó por la oficina del DNI de León con la normalidad de cualquier otro ciudadano, y se marchó para su casa con un documento único, histórico en realidad. Ninguna otra persona de todo el país puede presumir de tener un DNI de este 'pelaje', con foto y con palillo.

La anécdota se había quedado en su círculo más personal hasta que el pasado miércoles leonoticias publicaba la información. Desde ese instante «todo se ha disparado». Televisiones nacionales, prensa de todo el país, emisoras de radio e incluso medios latinoamericanos se han hecho eco de la noticia y le han reclamado para diferentes reportajes.

«No es ilegal, pero...»

Pero el precio de esa 'fama' ha tenido una consecuencia: la anécdota ha llegado 'a oídos' de la Policía y ésta le ha localizado vía telefónica. «No has hecho nada ilegal», es lo primero que le han dicho.

Pero no haber hecho nada ilegal no supone en este caso estar dentro de la legalidad. «Lo que me han dicho es que no es ilegal pero que debo hacerme un nuevo DNI», ha remarcado el protagonista de esta historia. Sergio Álvarez tendrá que pasar que pasar de nuevo por la oficina de documentación de la capital y llevar una fotografía en este caso 'al natural', esto es, sin palillo en la boca.

Adiós al palillo

Podría ignorar la advertencia policial y presumir de 'DNI palillero' unos meses más pero se arriesgaría entonces a que se procediera a la anulación del mismo y por lo tanto a considerarle una persona indocumentado. Y esa parte sí tiene sanción administrativa.

Así, con todo el dolor de su corazón, Sergio entregará el documento que tanta fama le ha dado. Guardarátodos los recortes de su destacado paso por los medios de comunicación y se resignará a ser 'uno más' entre el resto de mortales.

La aventura, en todo caso, parece que ha merecido la pena. Sergio irá la próxima semana a cambiar el DNI. No habrá multa y sí mucha pena por el palillo perdido.