El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una osa radiomarcada en Villar de Santiago, Villablino. Juan Medina

Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León

La imagen de los cuatro osos tuvo lugar en la noche del viernes 26 de septiembre

I. Santos

I. Santos

León

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:09

Lejos de ser una imagen que alegre a los vecinos, tras los últimos acontecimientos, es un hecho que preocupa. Una osa y sus tres crías pasean con total tranquilidad por las calles de un pueblo de León.

No es la primera vez que los vecinos de Sosas de Laciana, en el municipio de Villablino, ven al oso de cerca. Es una comarca que está muy acostumbrada a ello. El problema reside en los últimos ataques de los plantígrados a las ganaderías de la zona, así como la brutalidad de los mismos que han descrito a Leonoticias quienes la sufren.

La imagen de la osa y sus tres oseznos en las calles de Sosas de Laciana tuvo lugar en la noche del viernes, 26 de septiembre, cuando un vecino compartió el vídeo que captaba el momento. Cuatro ejemplares de oso pardo paseando por el núcleo urbano.

@aidaganaderaleon No me gustaría ir paseando de noche por mi pueblo y encontrarme esta escena en persona 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️. Muy peligroso una #osa con sus 3 crías. Este video fue grabado anoche por un vecin@ de Sosas. #animales #oso #leon #otoño ♬ sonido original - 🐮🐮 Aída Rodrigo/Ganadería🐮

Un ganadero fallecido

El avistamiento preocupa porque el municipio de Villablino atraviesa una situación crítica por el aumento de los ataques de osos al ganado. Lo que hace unos años eran «incidentes aislados» en zonas apartadas del monte hoy se ha convertido en episodios casi diarios, con animales irrumpiendo incluso en cuadras y naves situadas dentro de los pueblos.

El reciente fallecimiento de un joven ganadero por un infarto, al que no se vincula el ataque del oso a su ganado, pero que sí advirtió en su momento del riesgo ha vuelto a poner de relieve el problema.

Ganaderos de la zona relatan cómo los osos no solo cazan para alimentarse, sino que en muchos casos destrozan rebaños enteros y se marchan sin llevarse nada. «Antes mataban una oveja y desaparecían; ahora atacan en varias zonas la misma noche y arrasan con todo», explicaba a este medio Luis María, uno de los afectados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  2. 2

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  3. 3

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  6. 6

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  7. 7

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  8. 8

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  9. 9

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  10. 10

    La agenda de la ministra: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León

Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León