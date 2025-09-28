Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León La imagen de los cuatro osos tuvo lugar en la noche del viernes 26 de septiembre

I. Santos León Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

Lejos de ser una imagen que alegre a los vecinos, tras los últimos acontecimientos, es un hecho que preocupa. Una osa y sus tres crías pasean con total tranquilidad por las calles de un pueblo de León.

No es la primera vez que los vecinos de Sosas de Laciana, en el municipio de Villablino, ven al oso de cerca. Es una comarca que está muy acostumbrada a ello. El problema reside en los últimos ataques de los plantígrados a las ganaderías de la zona, así como la brutalidad de los mismos que han descrito a Leonoticias quienes la sufren.

La imagen de la osa y sus tres oseznos en las calles de Sosas de Laciana tuvo lugar en la noche del viernes, 26 de septiembre, cuando un vecino compartió el vídeo que captaba el momento. Cuatro ejemplares de oso pardo paseando por el núcleo urbano.

Un ganadero fallecido

El avistamiento preocupa porque el municipio de Villablino atraviesa una situación crítica por el aumento de los ataques de osos al ganado. Lo que hace unos años eran «incidentes aislados» en zonas apartadas del monte hoy se ha convertido en episodios casi diarios, con animales irrumpiendo incluso en cuadras y naves situadas dentro de los pueblos.

El reciente fallecimiento de un joven ganadero por un infarto, al que no se vincula el ataque del oso a su ganado, pero que sí advirtió en su momento del riesgo ha vuelto a poner de relieve el problema.

Ganaderos de la zona relatan cómo los osos no solo cazan para alimentarse, sino que en muchos casos destrozan rebaños enteros y se marchan sin llevarse nada. «Antes mataban una oveja y desaparecían; ahora atacan en varias zonas la misma noche y arrasan con todo», explicaba a este medio Luis María, uno de los afectados.