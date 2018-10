Entrevista al presidente del PPCyL Mañueco: «Una de las personas que está en todos los mentideros políticos para la alcaldía de Valladolid es Pilar del Olmo» Alfonso Fernández Mañueco en los encuentros de leonoticias. / S. Santos El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta analiza en leonoticias el futuro social y político de Castilla y León, convencido de su potencial y de las oportunidades de futuro y enarbolando la bandera del diálogo aunque remarcando que la dispersión del voto una invitación al suicidio A. CUBILLAS | J. CALVO León Jueves, 25 octubre 2018, 19:37

Optimista por naturaleza y político de cuna, Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca 1961) asumió el pasado 1 de abril el testigo de Juan Vicente Herrera al frente del PP de Castilla y León consciente de la gran responsabilidad de seguir la estela de su predecesor y de nombres como Juan José Lucas, Jesús Posada y José María Aznar.

Por delante, su reto profesional más importante: la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Lo encara con fuerza e ilusión aunque la clave estará en un equipo que, según confiesa, lo conformarán los mejores, personas con ambición, que apuesten por reformar y por consolidar lo bueno y lo mucho que ha construido el PP.

Enarbola la bandera del diálogo aunque ve en la dispersión del voto una invitación al suicidio. Por ello, Se muestra convencido del potencial y las oportunidades de futuro de Castilla y León aunque no oculta el impacto que ha tenido la crisis en un territorio extenso y complejo, que exige atender independientemente cada circunstancia.

Sus líneas maestras, la defensa de la unidad de España, la generación de oportunidades, una apuesta firme por el conocimiento y la lucha contra la despoblación. En una entrevista para leonoticias, el hoy presidente del PP autonómico y futuro candidato a la Junta, realizar una radiografía política y social de la Comunidad, convencido de que España «necesita más León y más Castilla y León».

-Desde la presidencia del PP de Castilla y León, ¿Qué radiografía social hace de esta Comunidad?

Estamos intentado salir de una crisis profunda, el mundo, España y a la que no ha sido ajena Castilla y León. Estamos viendo cómo el cambio de Gobierno en España ha influido y parece que no a bien, sobre todo en creación de empleo y oportunidades. Pero estamos intentado aprovechar las oportunidades de cara al futuro y ayudar a las personas más vulnerables, apostando claramente por una política que integre a la familia y en la que se construya esta comunidad desde abajo, desde los municipios y las provincias. Veo el futuro de Castilla y León con optimismo, esperanza y lo encaro con muchísima ilusión y fuerza. Y también el de la provincia y la ciudad de León, que tienen una importancia excepcional en Castilla y León.

-¿Y la radiografía política?

Va a haber cambios políticos, empezando por el relevo a Junta Vicente Herrera que ha sido el presidente en los últimos 17 años. Castilla y León no es ajena a la realidad española y a mundial que estamos viendo y donde se está disgregando el voto. Pero según las encuestas, el PP seguirá siendo la fuerza política más votada en Castilla y León.

Un territorio donde se van a confrontar dos opciones. Por una parte, el modelo del Gobierno de Pedro Sánchez, socialista, más populista y comunista más otras adherencias que se vayan uniendo. Por la otra, el modelo del PP que ha garantizado en Castilla y León una sanidad de primer nivel, una educación pública que es la envidia de toda Europa y la locomotora de la educación de nuestro país así como un sistema social pendiente de los mayores, de las familias y de las personas vulnerables.

Esto hay que garantizarlo, no se puede perder y por tanto de cara a ese futuro debe haber un gobierno fuerte, que consolide lo que ya hemos hecho pero siempre mirando al futuro con nuevos retos y ambiciones. Ahí encaja la institución del PP de Castilla y León.

-¿Siente vértigo al asumir el testigo de Juan Vicente Herrera, figura política por excelencia, para defender una mayoría absoluta? ¿En qué punto está su relación con Cs?

Soy consciente de la responsabilidad que asumo en estos momentos, que no es otra que recoger el testigo de Herrera, presidente de la Junta y del PP en casi dos décadas y además continuar la estela de personas tan importantes como Lucas, Posada o Aznar. Soy consciente de lo que han aportado estas personas y de la necesidad de continuar con la tradición del PP. Pero no nos confórmanos, queremos ser ambiciosos, apostar por reformas que haga de la vida de los ciudadanos mejor. Estoy convencido de que el PP y yo no vamos a defraudar a toda la sociedad.

-Se muestra convencido de la victoria del PP en CYL pero, sin duda, la irrupción de las nuevas formas políticas será claves en la próxima legislatura

Me siento cómodo en el diálogo con otras fuerzas tanto cuando me ha correspondido gobernar con mayoría (Ayuntamiento de Salamanca) como en minoría. Creo que en los tiempos actuales, la sociedad pide que haya diálogo y entendimiento y que busquemos la posición del otro, hasta ser capaces de entendernos siempre defendiendo los principios y valores personales.

Personalmente, si se cumplen las encuestas, me sentiré cómodo en esa posición de dialogo, tanto si tenemos mayoría que si tenemos que pactar con otras siglas. Hay que respetar voluntad de la gente, pero debo insistir y tener bien claro que quién puede hacer frente a un gobierno de socialistas, populistas y comunistas es el PP. La fuerza mayoritaria que apuesta por la modernización, que cree en el centro político, que apuesta por reformas para mejorar la vida de la gente, emerge con fortaleza en el PP.

-Nos acercamos a un frente electoral y se empiezan a ver los primeros movimientos ¿Cuáles son las líneas maestras del PP de Castilla y León?

La unidad de España, el compromiso con la democracia, con la transición española y con la Constitución de 1978. Es algo en el que una ciudad como León, parte de la historia de nuestro país, es fundamental. Pero también de cara al futuro, tanto en León como en Castilla y León tenemos que hacer una apuesta por seguir comprometidos con esa defensa.

La segunda línea maestra es la apuesta por una política económica que genere oportunidades y empleo y que, a su vez, permita mantener y sostener los grandes servicios públicos de los que gozamos en Castilla y León.

Asimismo, veo fundamental apostar por el conocimiento. Es importantísimo preocupemos por la educación desde los primeros años de los escolares y sin olvidar la investigación. Creo que es una apuesta de futuro.

Por último, debemos crecer en población y para ello hay que crecer en oportunidades y apostar por una política integral de la familia para que aumente la natalidad. Es clave garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar así como la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Es una apuesta irrenunciable del PP. Tenemos que romper todas las barreras para que mis hijas estén en igualdad de condiciones en todos los aspectos con el resto de personas de su generación. Debemos estar comprometidos y el PP lo está.

Un momento de la entrevista de Alfonso Fernández Mañueco en leonoticias. / S. Santos

-En Castilla y León no se ha conseguido crear ese sentimiento de comunidad, con numerosas voces críticas que hacen ver un territorio desquebrajado ¿Conseguirá forjar esa unidad?

Ha habido críticas pero la gente en democracia ha tenido la oportunidad de expresar su opinión y la inmensa mayoría apuesta por el mantenimiento del mapa autonómico actual. Conozco la provincia de León, porque aquí estudiaron mis hermanos y mi padre trabajó en León, y he podido sentir lo que sienten los leoneses.

Hay que construir la comunidad a lo largo de los años apostando desde abajo, desde los pueblos, desde las ciudades y desde las provincias. Pero no sólo eso, considero que esa construcción de la Comunidad hay que hacerlo entre todos y no sólo desde los grandes despachos, implicando a los medios de comunicación, al sector empresarial, a los sindicatos y a la sociedad civil. Creo que juntos somos más fuertes y unidos somos capaces de conseguir más cosas.

-¿Le preocupa la deriva que toman algunos partidos de extremos con ejemplos como el de VOX?

No es la primera vez que VOX se presenta a elecciones, les respeto profundamente, pero si queremos que haya un gobierno de centro-derecho, amplio, de gente moderada, que apuesta por la modernidad y las reformas y que consolide lo mucho y bueno que se ha hecho hasta ahora, ése es el PP. Dispersar el voto político, es una invitación al suicidio electoral. Es fundamental la concentración del voto en una fuerza como el PP, que ha demostrado que se puede gobernar pero que a la vez no se conforma mirándose al ombligo sino que es ambicioso de cara al futuro.

Yo quiero hacer un llamamiento tanto a todas las personas que a lo largo de últimas décadas han confiado en el PP como a los nuevos votantes y lanzarles un mensaje de ilusión, de compromiso por la gente joven, por los emprendedores o por los investigadores. Desde luego, Castilla y León es una tierra que genera oportunidades y hay que seguir siendo ambiciosos, sin olvidar una apuesta clara por el mundo rural.

-Viendo que se avecina elecciones, como presidente del PP tiene el duro papel de perfilar su partido en cada una de las provincias, ¿Cómo tiene a los candidatos?

Hemos vivido en el último año y medio un proceso intenso congresual. En la provincia de Leon, la persona de confianza es el presidente provincial, Juan Martínez Majo, y las personas que le acompañan son las personas de mi equipo y así en el resto de las provincias, que además somos parte del equipo del flamante presidente de Pablo Casado. Es un compromiso de abajo a arriba y viceversa.

Se está trabajando para buscar a las mejores personas que vayan a presentar en mayo una candidatura y un proyecto ganador en cada uno de 2.248 ayuntamientos de Castilla y León, en cada uno de los 2010 ayuntamientos de León y en cada una de las pedanías y juntas vecinales de la provincia de León.

El PP tiene la posibilidad de llegar a todos y cada uno rincones de León, muchos y variados, y el PP es el único parido con un compromiso claro con el mundo rural y el municipalismo. Cuando hablamos de mundo local estamos hablando de las personas que viven allí, donde se hace un esfuerzo permanente para que lleguen grandes servicios públicos. Apostamos porque llegue banda ancha, por mejorar la política de viviendas y de autónomos y porque el mundo rural tenga más beneficios. Es el compromiso del PP.

-Nombres y apellidos...

Hay un calendario marcado por la dirección nacional que empezará a funcionar una vez que pasen las elecciones andaluces. Entiendo que me pregunte por la Alcaldía de León y sólo puedo decir que hoy por hoy hay un alcalde que está transformando la ciudad, no solo en el ámbito urbanístico, sino que se preocupa por las personas, por los mayores combatiendo la soledad, por los trabajadores generando más empleo... A partir de ahí, mantendremos conversaciones con Antonio Silván y desde dirección provincial, autonómica y nacional tomaremos una decisión pensando en el interés general de León para presentar un proyecto sólido y de futuro.

Alfonso Fernández Mañueco, durante su entrevista en leonoticias. / S. Santos

-Por sus palabras se entiende que Antonio Silván es su apuesta.

Podría decirle mucho de Antonio Silván, él sabe lo que pienso, pero debemos respetar y ser prudente con los tiempos marcados por la dirección nacional. Creo que Silvan ha demostrado que es una apuesta ganadora. Tomaremos las decisiones en diciembre y siempre siguiendo direcciones del partido nacional.

-¿Y el candidato a la Alcaldía de Valladolid? Todas las miradas están posadas en Pilar del Olmo

(Se ríe) No puedo decir más que lo que he dicho respecto a la Alcaldía de León. Estamos trabajando aunque una de las personas que está en todos los mentideros políticos es Pilar del Olmo. Ahora aprovecho la pregunta para recordar que fue el PP el que ganó las elecciones en Valladolid que fue arrebatado por un tripartito de perdedores, socialistas, comunistas y populistas.

-En su pugna con Silván se evidenció la brecha que existe en el PP de León ¿Cómo será la elección de candidatos?

El Congreso regional del PP acabó el 1 de abril. A partir de ese momento, hubo un solo presidente y todos son miembros del PP de Castilla y León. En el PP de Leon estamos unidos bajo el mismo objetivo: ganar elecciones en la ciudad y la provincia de León y en Castilla y León. Es nuestro objetivo, vamos a poner a los mejores, sean de quién sean, los mejores capaces de dar un valor añadido y de aportar un plus a las siglas del PP.

En León ocurre lo mismo que en Castilla y León que todo el PP se integró al proyecto de Pablo Casado, que tras el congreso nacional es el presidente al 100% de todos los militantes del PP, un líder que apuesta por la sociedad de León y sabe y es consciente de la importancia del PP de Castilla y León y lo que supone la provincia de León. Todos vamos a trabajar remando en la misma dirección, unidos, para conseguir ese objetivo que es servir a la sociedad de esta ciudad y de esta provincia.

- ¿Qué ocurrirá si el PP no logra la victoria en alguna de las diferentes provincias de la comunidad? ¿Negociará o será partidario de que gobierne la lista más votada?

Respecto a la lista más votada, yo soy partidario de que gobierne la lista más votada. Creo que es lo mejor y que gobierne la alcaldía quienes quieren las personas de cada municipio. Ya vecinos. Ya he puesto el riesgo de la dispersión del voto, de hacer frente a esos tripartidos de perdedores, desde luego lo que sí quiero poner encima de la mesa es que se han ofrecido oportunidades a otras fuerzas políticas de que se modificara la Ley Electoral. Es importante que la modificación de la Ley Electoral se haga con un consenso amplio, se ha intentado en los últimos días en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Electoral. No ha sido posible y a partir de ahí está claro que todos vamos a jugar con las mismas reglas. Aquí pongo de manifiesto algo que se está produciendo en la provincia de León. En Chozas de Abajo gobierna hoy quien no ha sido capaz de ofrecer alternativas a los vecinos.

Yo estoy dispuesto a hablar si se plantea que gobierne la lista más votada y es algo que se ofrece a todas las fuerzas políticas. Pero si esto es algo que sólo vale cuando me conviene... Pero todos tendrían que respetar esa lista más votada, pero a partir de ahí si no se considera que es necesaria la modificación de la Ley Electoral... Mi posición inicial en todo caso, y creo que es lo que quieren todas las mujeres y hombres de León y de Castilla y León es que gobierne quien ha obtenido el mayor número posible de votos y refrendo electoral en las urnas.

- ¿Y lo jóvenes, les faltan oportunidades de futuro?

Las oportunidades de futuro hoy en Castilla y León son más que hace cinco y diez años. Es verdad que en los últimos meses de Gobierno del Partido Socialista, en colaboración con los populistas y los comunistas están generando muchísimas turbulencias en el sector empresarial. Pero no es menos cierto que en los últimos cuatro o cinco años el Gobierno del PP en colaboración con la Junta se ha generado oportunidades de futuro. Por eso es importante desalojar del poder a ese Gobierno de socialistas, populistas, comunistas y amigos de los terroristas desaloje el poder de este país para volver a la senda del rigor en la gestión económica que genera oportunidades. Esa es la senda en la que hay que seguir. Yo le pediría al señor Sánchez que dejara el Gobierno y convocara elecciones, pero me parece que no va a poder ser, que mi petición va a caer en saco roto.

- Si las encuestas se refrendaran estaríamos ante el futuro presidente de la Junta de Castilla y León. Si eso fuera así sería igual de reivindicativo ante el Gobierno central que en determinados momentos lo ha sido el actual presidente, Juan Vicente Herrera.

Yo tengo que poner de manifiesto con claridad que esa exigencia ante el Gobierno de España es fundamental. Pero una exigencia crítica como pedía a la sociedad de León no en todo hiriente sino cariñoso, la tiene que mantener un responsable público. Quien preside la Junta de Castilla y León debe reclamar la atención de los poderes públicos nacionales para que seamos capaces de darle a la provincia de León lo que le corresponde y lo que se merece. Yo exigía al gobierno del PP y exijo al actual Gobierno una posición en defensa del carbón, y sobre todo algo muy importante el mantenimiento de las centrales térmicas de León y de Palencia no va a fectar sólo a los trabajadores de la zona sino a todas las empresas y a todas las familias porque si se cerraran esas centrales térmicas le subiría la factura entorno a un quince por ciento. Éste no es un problema territorial y como presidente del PP y como presidente de la Junta voy a estar siempre defendiendo los intereses de esta tierra.

- Llegado el momento deberá dejar la chaqueta municipal para asumir otra autonómica. ¿Hasta qué pudo la experiencia municipal ha sido determinante en su carrera?

El ser alcalde marca. El ser alcalde de tu cuidad, en la que vives y en la que vas a seguir viviendo es algo que marca. Y me va a marcar para hacer campaña y me va a marcar si soy elegido para hacer política desde la cercanía máxima. Por lo que respecta a la alcaldía de Salamanca llegado el momento será complicado hacer compatible la alcaldía con la candidatura a la presidencia de la Junta, pero cuando llegue ese momento, cuando vea que es incompatible seré honesto y lo comunicaré.

- ¿Qué papel quiere que Castilla y León juegue de cara al futuro?

Somos una comunidad muy avanzada en muchas cosas, sanidad, educación... De cara al futuro debemos ser ambiciosos. Esta tierra jugó un papel fundamental en la unidad de España y en el desarrollo democrático con tres presidentas que han sido de la comunidad de Castilla y León. Castilla y León en la defensa de la unidad territorial y de la Constitución debe asumir un papel aún más ambicioso. En España se necesita más Castilla y León y más León.