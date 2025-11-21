Mañueco y Martínez expresan su «dolor» por los trabajadores fallecidos en el accidente en una mina de Vega de Rengos El presidente autonómico pone los medios de la Junta a disposición del Principado de Asturias para «ayudar en todo lo que requieran»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó hoy su «profundo dolor» por los trabajadores fallecidos en el accidente acaecido esta tarde en una explotación minera ubicada en el municipio asturiano de Vega de Rengos, perteneciente a Cangas de Narcea.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, recogido por Ical, el presidente autonómico se mostró «consternado por el trágico derrumbe» que costó la vida a, al menos, dos trabajadores de la mina, y aseguró que «no existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros».

Asimismo, el presidente de la Junta informó que ha puesto a disposición del gobierno del Principado de Asturias los medios de Castilla y León para «ayudar en todo lo que requieran».

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, lamentó el fallecimiento hoy de un minero leonés, del municipio de Villablino, en un accidente minero en la localidad asturiana de Vega de Rengos, y pidió «empatía con quienes están sufriendo la desigualdad» durante su intervención en la Escuela de Gobierno que el PSOE celebra hasta mañana en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca.

No en vano, el accidente, en el que hay dos víctimas mortales, propició el abandono del acto del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, impidiendo su participación en el acto. «Lamentablemente, una vez más, en la minería, ese trabajo duro, difícil, precario, hemos vuelto a tener un accidente y ha tenido que ejercer su responsabilidad. No voy a entrar en lo que hacen otros», insinuó, confirmando que Barbón, «como buen presidente, se va a pie de mina para estar con su gente».

«No hacen falta llevar pulseras para sentir el dolor de los que sufren cuando un territorio es golpeado por la desigualdad. Mi solidaridad con la gente de la minería que está sufriendo como nadie, primero la descarbonización y después el abandono de una Comunidad que no ha apostado por generar pilares de desarrollo en este territorio. Pero de eso hablaremos mañana, hoy estamos una vez más con la familia, sintiendo como propio el dolor de los que son como nosotros», finalizó.

