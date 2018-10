Intentan localizar en León a una menor de 14 años que se fugó de su casa en Asturias junto a su novio Isabel Santiago y Roberto Álvarez posan con una foto de su hija, Ana Isabel, en el parque del Conceyín en La Corredoria. / ALEX PIÑA «Mamá, te quiero pero no voy a volver» fue el último mensaje de la joven CECILIA PÉREZ Oviedo Jueves, 4 octubre 2018, 14:12

La familia de Ana Isabel Álvarez, la menor de 14 años que se fugó de su casa de la localidad asturiana de La Corredoria hace una semana y de la que no tenían noticias desde entonces, recibió este miércoles una llamada que lejos de tranquilizarles les ha causado mayor preocupación.

La menor se puso en contacto con su madre a través de un número de teléfono oculto. Es la primera vez, en una semana, que da señales de vida. «Mamá, te quiero mucho pero no voy a volver». Esta fue la única frase que salió de su boca, explicó una amiga de la familia que prefiere permanecer en el anonimato. «Es como si nos estuviese pidiendo ayuda porque sus palabras son contradictorias. Si realmente te quiere, estaría con sus seres queridos y no perdida por ahí», argumentó.

La familia de la menor aseguró que se encuentra en una situación de «riesgo». este miércoles mismo acudieron al Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional para poner en conocimiento de los agentes que la joven se había puesto en contacto con ellos.

Con todo, «esto es como dar palos de ciegos», lamentaron. Y lo es porque están convencidos que la joven está en León con su pareja: un chico de 20 años, con varios antecedentes penales, en busca y captura por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.

Según explicó su progenitora, Isabel Santiago, la niña lleva saliendo con este joven desde «hace tres meses». Ahí empezó su pesadilla. «Ana tiene la cabeza totalmente comida por este chico», enfatizó. Aseguró que su hija cambió totalmente de personalidad en cuanto comenzó a salir con él. «Ella dijo que se iba a vivir con él y que quería tener un hijo suyo cuando mi hija nunca habló de tener hijos», abundó.

Planeado

La madre también es consciente de que la fuga fue planificada. «Lo tenían todo planeado, lo sé porque me lo contó una amiga que a través de los mensajes de Whatsapp le dijo que se iba con él a León para tener un hijo», relató la madre de la menor. «Tengo miedo que se quede embarazada».

La familia, en base a estas informaciones, ubican a la niña en León pero no saben el lugar concreto. «Nosotros no fuimos aún a León porque no sabemos en qué ubicación exacta está. Puede estar en León capital, La Bañeza o Astorga», explicó una amiga de la familia. Con todo, instan a la Policía Nacional a continuar con la búsqueda.

Según ha podido saber este periódico, el protocolo policial incluye este tipo de desapariciones dentro de las de «alto riesgo» ya que a pesar de ser, en principio, voluntaria, se trata de una menor. El mecanismo para localizar a la joven desaparecida se inicia en cuanto se presenta la denuncia.

Trabajo policial

Los datos se trasladan a una base de datos y se comunica a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En este caso, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional comunica una alerta a los agentes de la provincia de León, donde la familia sitúa a la menor, con su descripción física.

La madre de la joven confía en que las investigaciones den con el paradero de Ana Isabel Álvarez que además está diagnosticada de anorexia y teme por su salud.