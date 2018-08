Las grabaciones de la UDEF alcanzan al consejero de Fomento, Suárez-Quiñones Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a José Luis Ulibarri, en un acto organizado por uno de los medios de comunicación del empresario. Según muestran los autos el consejero le pide a José Luis Ulibarri que acuda a una adjudicación para suplir a una empresa en quiebra y realizar una obra ahora paralizada LEONOTICIAS León Miércoles, 1 agosto 2018, 16:57

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incluyó en las llamadas interceptadas y grabadas al empresario José Luis Ulibarri una mantenida con el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En ella el consejero le pide al empresario que acuda a una adjudicación para suplir a una empresa en quiebra y realizar una obra ahora paralizada.

La grabación de la UDEF tuvo lugar, según el auto, el 15 de febrero de 2018. La misma dura 1 minuto y 39 segundos.

JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES: Tenemos una carretera, una carretera en León (...) esa carretera se le adjudicó una, bueno un concurso, una empresa que está en concurso, concretamente ARCEBANSA, me parece que es…

JOSÉ LUIS ULIBARRI: Ah, ARCEBANSA, sí.

QUIÑONES: ¿Sí, entonces mmm, a ti no te interesaría recoger esa… en esa obra?

ULIBARRI: Si, lo estudiamos joder

QUIÑONES: ¿Y lo habéis estudiado?

ULIBARRI: No, no, no lo he estudiado porque estando en concurso eso tiene que venir de la mano de la administración…

QUIÑONES: Pues, pues yo, yo te digo, que soy la administración…

ULIBARRI: Claro…

QUIÑONES: Venir a ver si os interesa, venid aquí a carreteras, mandas a alguien, que veas que corresponda, hablas con Julio González, que es el jefe de servicio de conservación, que ya le vamos a decir que, que, que podéis venir preguntando por eso, y que os dé todos los datos de la adjudicación, el precio, pim pam, para que hagáis una valoración y veis si os interesa, y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra macho y adelante…

ULIBARRI: Claro, clar… y ya está ¿eh?

QUIÑONES: Venga pues, pues mándalo cuando tú puedas

ULIBARRI: Pues escúchame, lo pongo en marcha y mañana están ahí ¿eh?

QUIÑONES: Mañana están aquí y mañana les esperan ¿vale?

ULIBARRI: Perfecto.