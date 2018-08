El empresario Álvaro Lesmes entregaba sobres de mil euros a Maraña por sus gestiones

La investigación abierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la 'operación Enredadera' no sólo salpica al empresario leonés José Luis Ulibarri, propietario del Diario de León y otras cabeceras, además de emisoras de radio y la mitad de la televisión autonómica.

Las grabaciones realizadas por esta unidad de la Policía Nacional revelan cómo otro empresario de los medios de comunicación, Álvaro Lesmes Flórez, consejero delegado de La Nueva Crónica e hijo del propietario del mismo, realizaba pagos a Sadat Maraña (asesor en la Diputación Provincial del diputado por Ciudadanos Juan Carlos Fernández).

Los pagos se realizaban en sobres de mil euros (al menos en una de las ocasiones) y las escuchas dejan ver que no eran puntuales sino que tenían cierta secuencia en el tiempo.

Las grabaciones, de enorme calado, dan pie a que en el auto se apunte a un delito de cohecho en las partes vinculando las conversaciones con Sadat Maraña a los intereses de la empresa titular del citado medio de comunicación tiene en el sector de la asistencia a personas de la tercera edad.

En concreto el auto detalla que «relacionado con un concurso de teleasistencia que no sería objeto de los contratos investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona CARFLOR, y derivado de información revelada por Sadat (contratado eventual de la Diputación), podría derivarse un pago. Por la meridiana claridad de la transcripción número 10-SMR de 04/01/2018 entre Sadat Maraña y Álvaro Lesmes Flórez, consejero delegado del grupo CARFLOR Servicios de Asistencia, donde Sadat llama a Álvaro para pedirle lo del periódico, que eran 1.000 euros, resultando que Álvaro está muy liado y se lo hará llegar cuanto antes, aunque sea en un sobre porque Sadat lo necesita para Reyes».

La conversación textual es la siguiente:

ÁLVARO LESMES FLÓREZ: No tengo a Jesús, tengo a la mitad de mis vacaciones y encima lo suyo me cae a mí.

SADAT MARAÑA ROBLES: Te cae a tí.

ÁLVARO LESMES: Luego ya (Sadat se ríe) Si, yo me parece que no necesito ayer ¿verdad) (Hablan a la vez). ...Es que por ejemplo, para hablar de todo esto tendrías que esperar a que viniera Jesús el lunes, es que estoy desbordado y es que ahora mismo no puede ser. Es que para hablar de todo lo tuyo y además como ya lo firmamos, lo tenemos todo y esta estaba hablanco con él de todo este tema. Tenemos que ir a Villaquilambre a firmar la las órdenas para ya tenemos la firma (ininteligible) ...y claro me llegó uno, tengo un millón de cosas para hacer el lunes entonces claro tiene muchas órdenes que facturar y demás y claro uno de los temas eres tú cuando vengas.

SADAT MARAÑA: No, no, pero eso cuando venga cuando venga Jesús, no pasa nada. Lo que si me urge esta semana lo lo del periódico porque tengo los temas de reyes y todo eso y y y y a ver si lo podemos dejar zanjao.

ÁLVARO LESMES: Pero pero escúchame ¿cuánto era del del re lo del periódico?

SADAT MARAÑA: Mil

ÁLVARO LESMES: Vale, pero escúchame ¿Eso ya lo cobramos entero?

SADAT MARAÑA: Sí, sí, eso ya lo habéis cobrao, claro. Eso lo cobráis vosotros de septiembre a diciembre y por eso en diciembre liquidamos, normalmente, bueno diciembre a enero, es igual. Andas despistado también. Sé que te pillo con mil cosas y y y (se ríe).

ÁLVARO LESMES: (ininteligible) ...mira estoy en un punto que ya esto me me desborda todos los temas, ya me desbordan, entonces escúchame bueno pues antes de que acabe hoy no se podré hacerlo porque no no se escúchame ante de hoy y mañana te lo haga llegar de alguna manera ¿vale?

SADAT MARAÑA: Por eso, no se si hoy o mañana (hablan a la vez)

ÁLVARO LESMES: ¡Ah! ¿Mañana no estás?

SADAT MARAÑA: No que sí que sí...

(Desde el minuto 01:48 hasta el minuto 01:57 continúan hablando de dónde Álvaro puede dejar el sobre con el dinero)

ÁLVARO LESMES: Ya veré cómo se lo dejo o te lo dejo aquí en un sobre o algo y vienes tú luego a última hora o a ver como (ininteligible)

SADAT MARAÑA: Lo que sea.

(Desde el minuto 2.04 hasta el final de la conversación Álvaro se disculpa por no dar a basto con el trabajo, hasta que finalmente acaban despidiéndose).

Jesús Sanz y Nuria Lesmes

La investigación detalla que otras dos personas vinculadas al grupo Carflor, Jesús Sanz y Nuria Lesmes, contactaban de forma habitual con Sadat Maraña entendiendo que el mismo podría tener cierto poder de influencia en la Diputación Provincial de León.

De hecho recurren al mismo con el fin de que agilice los contratos de asistencia de la institución provincial, finalmente adjudicados a CARFLOR, y para que además realice gestiones en otros ayuntamientos en los que Ciudadanos tenga poder de acción.

La investigación detalla las conversaciones entre Jesús Sanz, representante de CARFLOR Asistencia e igualmente vinculado al periódico La Nueva Crónica, en las que utiliza a Maraña como cómplice en las gestiones ante los ayuntamientos.

De las conversaciones se deduce que Jesús Sanz era el encargado de realizar los pagos a Sadat Maraña y que ellos suponían una recompensa a sus gestiones. Prueba de esa relación son algunas de las conversaciones grabadas en las que Sanz le insiste a Maraña: «Tú presiona hasta donde puedas».