Drogan a dos mastines para robar una matanza en plena noche en Santa María de la Isla Imagen de archivo de una matanza. «Se lo limpiaron todo, no dejaron ni el tocino», asegura el alcalde de la localidad que considera que los ladrones «tenían que conocer la casa» I. SANTOS León Miércoles, 6 febrero 2019, 13:58

Una matanza robada en plena noche. La hazaña podría quedarse ahí, pero los ladrones tuvieron que pasar varios obstáculos hasta llegar al preciado botín. «Tenían que conocer la casa y de muy lejos no pueden ser...», esas son las primeras palabras de Camilo Domínguez, alcalde de Santa María de la Isla.

Los vecinos de la localidad no dan crédito de lo sucedido y es que el robo se produjo de madrugada y a pesar de sustraer toda una matanza nadie se percató. «Se lo llevaron todo, entraron en la cocina por la galería», explica el alcalde a leonoticias «y se lo limpiaron todo, no dejaron ni el tocino».

Camilo no sabe quién sería o serían los autores, pero asegura que «iban preparados para encontrarse con los perros». La familia robada tiene en la parte trasera de la casa la majada en la que descansa el ganado y que se encuentra vigilada por dos mastines que en la noche del robo desaparecieron.

«Le dieron algo a los perros»

«Les dieron algo a los perros, porque no estaban en casa. Llegaron al día siguiente sobre la una de la tarde y aparecieron tambaleándose», asegura el regidor de Santa María de la Isla. Camilo insiste en que «algo les tuvieron que hacer», porque a día de hoy siguen sin estar bien.

Los hechos ya están en manos de la Guardia Civil que investiga el robo, pero todavía no han comunicado ningún avance a la familia. Lo que tienen claro en la localidad de Santa María de la Isla es que «tenían que conocer la casa porque la matanza no estaba a la vista», recuerda Camilo Domínguez. Un mes desde que la familia preparó las tripas, la carne, el tocino y de la cual no ha podido disfrutar porque les han robado la matanza al completo.