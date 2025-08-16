Desalojan a 260 personas por el incendio de Canalejas que elevan a 1.192 la cifra de evacuados Cuatro fuegos provocan esta situación en diferentes zonas de la provincia

Helicópteros de extinción de incendios cargando agua en el embalse de Riaño para el incendio de la Uña

Sábado, 16 de agosto 2025

El incendio forestal declarado de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Canalejas (León) ha obligado a desalojar a 80 vecinos del pueblo, 70 de Acabo, 50 de Calaveras de Arriba, 50 de Valcuende y 20 de La Espina.

Los habitantes de los tres primeros pueblos, que pertenecen al ayuntamiento de Almanza, pueden realojarse allí y los de los dos últimos en el colegio de Puente Almuhey, según anuncia la agencia de noticias ICAL.

Durante el día se procedió a la evacuación de otras localidades por los incendios de Barniedo de la Reina, Paradiña y Yeres-Llamas de Cabrera, lo que eleva la cifra a un total de 1.192 en lo que va de sábado.

