Helicópteros de extinción de incendios cargando agua en el embalse de Riaño para el incendio de la Uña Rodrigo Jiménez

Desalojan a 260 personas por el incendio de Canalejas que elevan a 1.192 la cifra de evacuados

Cuatro fuegos provocan esta situación en diferentes zonas de la provincia

El Norte

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:05

El incendio forestal declarado de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Canalejas (León) ha obligado a desalojar a 80 vecinos del pueblo, 70 de Acabo, 50 de Calaveras de Arriba, 50 de Valcuende y 20 de La Espina.

Los habitantes de los tres primeros pueblos, que pertenecen al ayuntamiento de Almanza, pueden realojarse allí y los de los dos últimos en el colegio de Puente Almuhey, según anuncia la agencia de noticias ICAL.

Durante el día se procedió a la evacuación de otras localidades por los incendios de Barniedo de la Reina, Paradiña y Yeres-Llamas de Cabrera, lo que eleva la cifra a un total de 1.192 en lo que va de sábado.

