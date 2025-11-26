Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán

Se construirán un total de 57 trasteros. Los habitáculos se repartirán a lo largo de una superficie construida de 445 metros cuadrados en el sótano del edificio del entorno de San Miguel, que se construyó en el año 1967. Los trasteros tendrán una superficie que va desde los cuatro metros cuadrados y los más grandes alcanzarán hasta los once metros cuadrados.