Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán

Te proponemos diez preguntas sobre los cambios que sufrirá próximamente la ciudad

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:09

Estamos a punto de acabar el año y toca hacer balance y mirar hacia 2026. Valladolid se encuentra en un momento de transformación para albergar nuevos negocios y remodelaciones que modificarán su perfil. ¿Conoces todas las novedades que van a llegar a la ciudad? Compruébalo con estas diez preguntas:

1 de 10

¿Qué hotel del centro de Valladolid ha demolido totalmente su interior para iniciar una remodelación total?

¿Qué hotel del centro de Valladolid ha demolido totalmente su interior para iniciar una remodelación total?

2 de 10

¿Qué negocio ocupará próximamente el hueco del Pasaje Gutiérrez donde estuvo ubicada la histórica papelería San Fernando y posteriormente Pasaje Royal?

¿Qué negocio ocupará próximamente el hueco del Pasaje Gutiérrez donde estuvo ubicada la histórica papelería San Fernando y posteriormente Pasaje Royal?

3 de 10

La histórica nave de Manrique, ubicada en la calle Daniel del Olmo del Polígono de Argales, se convertirá en 2026 en...

La histórica nave de Manrique, ubicada en la calle Daniel del Olmo del Polígono de Argales, se convertirá en 2026 en...

4 de 10

Junto a este nuevo parque de ocio infantil se encuentra la antigua sede de Lex Nova, que cerró hace ya ocho años. En 2026 volverá a la vida con un nuevo negocio, ¿cuál será?

Junto a este nuevo parque de ocio infantil se encuentra la antigua sede de Lex Nova, que cerró hace ya ocho años. En 2026 volverá a la vida con un nuevo negocio, ¿cuál será?

5 de 10

La antigua sede de El Norte de Castilla, en el número 23 de Duque de la Victoria, se encuentra actualmente en obras de reforma. Esta transformación avanzará a lo largo de 2026 para abrir en 2027 como...

La antigua sede de El Norte de Castilla, en el número 23 de Duque de la Victoria, se encuentra actualmente en obras de reforma. Esta transformación avanzará a lo largo de 2026 para abrir en 2027 como...

6 de 10

La antigua discoteca Cabana de Valladolid está en obras para acoger...

La antigua discoteca Cabana de Valladolid está en obras para acoger...

7 de 10

El cocinero y gerente del restaurante Trigo, Víctor Martín, que cuenta con una estrella Michelin, abrirá en 2026 otro restaurante en...

El cocinero y gerente del restaurante Trigo, Víctor Martín, que cuenta con una estrella Michelin, abrirá en 2026 otro restaurante en...

8 de 10

¿En qué zona de la ciudad, frecuente escenario de atascos, se planea la construcción de un paso inferior para vehículos?

¿En qué zona de la ciudad, frecuente escenario de atascos, se planea la construcción de un paso inferior para vehículos?

9 de 10

'Claustro Vivo', es el proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para realzar el carácter monumental de... ¿qué plaza?

'Claustro Vivo', es el proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para realzar el carácter monumental de... ¿qué plaza?

10 de 10

Un nuevo negocio está a punto de abrir sus puertas en el local de lo que fue la tienda de moda Sofía, entre el bar La Teja y la taberna japonesa Wabi-Sabi, en la Plaza de Martí y Monsó. ¿De qué se trata?

Un nuevo negocio está a punto de abrir sus puertas en el local de lo que fue la tienda de moda Sofía, entre el bar La Teja y la taberna japonesa Wabi-Sabi, en la Plaza de Martí y Monsó. ¿De qué se trata?

