Taninos, majuelos, barricas... demuestra si eres un experto en vino
Te proponemos diez preguntas sobre caldos, viñedos y denominaciones de origen
Valladolid
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:45
Octubre ha quedado atrás y, con él, la temporada de vendimias, fiestas y olor dulzón a uvas recién recolectadas y mosto fresco. Toca ahora volver a empezar el ciclo. La vid se prepara para el duro invierno hasta que a finales de febrero despierte y comience a 'llorar' agua y minerales y en marzo aparezcan sus primeros brotes verdes. La cultura del vino está enraizada en todo el territorio de Castilla y León, en sus pueblos y en sus gentes. La comunidad cuenta con una superficie vitícola de 80.000 hectáreas, el 6 % del total nacional. Se trata de la cuarta comunidad en superficie dedicada al cultivo de la uva y alberga más de 600 bodegas. ¿Crees que conoces los detalles de la enología castellana y leonesa? ¡Ponte a prueba con este cuestionario!