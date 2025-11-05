El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Taninos, majuelos, barricas... demuestra si eres un experto en vino

Te proponemos diez preguntas sobre caldos, viñedos y denominaciones de origen

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:45

Octubre ha quedado atrás y, con él, la temporada de vendimias, fiestas y olor dulzón a uvas recién recolectadas y mosto fresco. Toca ahora volver a empezar el ciclo. La vid se prepara para el duro invierno hasta que a finales de febrero despierte y comience a 'llorar' agua y minerales y en marzo aparezcan sus primeros brotes verdes. La cultura del vino está enraizada en todo el territorio de Castilla y León, en sus pueblos y en sus gentes. La comunidad cuenta con una superficie vitícola de 80.000 hectáreas, el 6 % del total nacional. Se trata de la cuarta comunidad en superficie dedicada al cultivo de la uva y alberga más de 600 bodegas. ¿Crees que conoces los detalles de la enología castellana y leonesa? ¡Ponte a prueba con este cuestionario!

1 de 10

¿Qué son los taninos?

¿Qué son los taninos?

2 de 10

¿Qué tipo de madera es actualmente más utilizada para las barricas de vino en Castilla y León?

¿Qué tipo de madera es actualmente más utilizada para las barricas de vino en Castilla y León?

3 de 10

¿Cuántas rutas del vino oficiales existen en Castilla y León?

¿Cuántas rutas del vino oficiales existen en Castilla y León?

4 de 10

¿Qué es el vino de hielo?

¿Qué es el vino de hielo?

5 de 10

¿Cómo se llaman los dos tipos de viñedo en función de su distribución en el campo?

¿Cómo se llaman los dos tipos de viñedo en función de su distribución en el campo?

6 de 10

Majuelo es sinónimo de...

Majuelo es sinónimo de...

7 de 10

¿Cuántos grados debe tener el vino como mínimo en general en España para poder ser considerado como tal?

¿Cuántos grados debe tener el vino como mínimo en general en España para poder ser considerado como tal?

8 de 10

¿Cuál de estas expresiones populares está relacionada con el mundo del vino?

¿Cuál de estas expresiones populares está relacionada con el mundo del vino?

9 de 10

¿Cuál no es una variedad de uva?

¿Cuál no es una variedad de uva?

10 de 10

¿Cuántos meses de envejecimiento en total (en barrica y en botella) debe pasar como mínimo un vino tinto de Ribera del Duero para ser considerado crianza?

¿Cuántos meses de envejecimiento en total (en barrica y en botella) debe pasar como mínimo un vino tinto de Ribera del Duero para ser considerado crianza?

