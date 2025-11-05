Taninos, majuelos, barricas... demuestra si eres un experto en vino

Rebeca Alonso Valladolid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:45 Comenta Compartir

Octubre ha quedado atrás y, con él, la temporada de vendimias, fiestas y olor dulzón a uvas recién recolectadas y mosto fresco. Toca ahora volver a empezar el ciclo. La vid se prepara para el duro invierno hasta que a finales de febrero despierte y comience a 'llorar' agua y minerales y en marzo aparezcan sus primeros brotes verdes. La cultura del vino está enraizada en todo el territorio de Castilla y León, en sus pueblos y en sus gentes. La comunidad cuenta con una superficie vitícola de 80.000 hectáreas, el 6 % del total nacional. Se trata de la cuarta comunidad en superficie dedicada al cultivo de la uva y alberga más de 600 bodegas. ¿Crees que conoces los detalles de la enología castellana y leonesa? ¡Ponte a prueba con este cuestionario!



















1 de 10 ¿Qué son los taninos? Los pellejos de la uva Sustancias naturales con poder antioxidante de la uva Los posos del vino Las pepitas de la uva 2 de 10 ¿Qué tipo de madera es actualmente más utilizada para las barricas de vino en Castilla y León? Acacia Las más comunes son las de roble francés, americano y español Haya Las más comunes son las de roble francés, americano y español Roble Las más comunes son las de roble francés, americano y español Castaño Las más comunes son las de roble francés, americano y español 3 de 10 ¿Cuántas rutas del vino oficiales existen en Castilla y León? 5 Las nueve Rutas del Vino de Castilla y León son: Arlanza, Arribes, Cigales, el Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora 7 Las nueve Rutas del Vino de Castilla y León son: Arlanza, Arribes, Cigales, el Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora 9 Las nueve Rutas del Vino de Castilla y León son: Arlanza, Arribes, Cigales, el Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora 15 Las nueve Rutas del Vino de Castilla y León son: Arlanza, Arribes, Cigales, el Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora 4 de 10 ¿Qué es el vino de hielo? Vino elaborado con uvas congeladas Vino que se toma con hielo Vino con un tratamiento de ultracongelado para mantener sus propiedades Vino cuyas uvas se recolecta de madrugada 5 de 10 ¿Cómo se llaman los dos tipos de viñedo en función de su distribución en el campo? Línea y amanojado En el caso de vaso, las viñas crecen libremente, adquiriendo esa forma redondeada y suelen ser más bajas. Las viñas en espaldera tienen una definición más lineal. Esto se consigue por la sujeción de los brazos de la viña a través de alambres. Alindado y cortafuegos En el caso de vaso, las viñas crecen libremente, adquiriendo esa forma redondeada y suelen ser más bajas. Las viñas en espaldera tienen una definición más lineal. Esto se consigue por la sujeción de los brazos de la viña a través de alambres. Agrupado y circular En el caso de vaso, las viñas crecen libremente, adquiriendo esa forma redondeada y suelen ser más bajas. Las viñas en espaldera tienen una definición más lineal. Esto se consigue por la sujeción de los brazos de la viña a través de alambres. Vaso y espaldera En el caso de vaso, las viñas crecen libremente, adquiriendo esa forma redondeada y suelen ser más bajas. Las viñas en espaldera tienen una definición más lineal. Esto se consigue por la sujeción de los brazos de la viña a través de alambres. 6 de 10 Majuelo es sinónimo de... Residuo de la prensada Viña Tallo del racimo Mosto 7 de 10 ¿Cuántos grados debe tener el vino como mínimo en general en España para poder ser considerado como tal? 7 9 11 13 8 de 10 ¿Cuál de estas expresiones populares está relacionada con el mundo del vino? Joder la marrana El origen de la expresión 'joder la marrana' está basado una estructura de maderas, llamado castillo, que sirve para repartir el peso de la viga al prensar la uva. Esta estructura está formada por tablones de madera, vulgarmente conocidos como marranos o marranas. El último listón, sin apenas espacio, se metía a golpe de mazo. La fricción generaba un chirrido y un olor a quemado que recordaba a la matanza del cerdo, de ahí el nombre de marrana. 'Joder la marrana' significa romper ese tablón. Ni fu ni fa El origen de la expresión 'joder la marrana' está basado una estructura de maderas, llamado castillo, que sirve para repartir el peso de la viga al prensar la uva. Esta estructura está formada por tablones de madera, vulgarmente conocidos como marranos o marranas. El último listón, sin apenas espacio, se metía a golpe de mazo. La fricción generaba un chirrido y un olor a quemado que recordaba a la matanza del cerdo, de ahí el nombre de marrana. 'Joder la marrana' significa romper ese tablón. Liarla parda El origen de la expresión 'joder la marrana' está basado una estructura de maderas, llamado castillo, que sirve para repartir el peso de la viga al prensar la uva. Esta estructura está formada por tablones de madera, vulgarmente conocidos como marranos o marranas. El último listón, sin apenas espacio, se metía a golpe de mazo. La fricción generaba un chirrido y un olor a quemado que recordaba a la matanza del cerdo, de ahí el nombre de marrana. 'Joder la marrana' significa romper ese tablón. Pasarse tres pueblos El origen de la expresión 'joder la marrana' está basado una estructura de maderas, llamado castillo, que sirve para repartir el peso de la viga al prensar la uva. Esta estructura está formada por tablones de madera, vulgarmente conocidos como marranos o marranas. El último listón, sin apenas espacio, se metía a golpe de mazo. La fricción generaba un chirrido y un olor a quemado que recordaba a la matanza del cerdo, de ahí el nombre de marrana. 'Joder la marrana' significa romper ese tablón. 9 de 10 ¿Cuál no es una variedad de uva? Malvasía Mencía Merlot Malchica 10 de 10 ¿Cuántos meses de envejecimiento en total (en barrica y en botella) debe pasar como mínimo un vino tinto de Ribera del Duero para ser considerado crianza? 12 meses El vino debe pasar al menos 12 de esos 24 meses en barrica de roble para ser un tinto crianza sergún las normas de Ribera del Duero 18 meses El vino debe pasar al menos 12 de esos 24 meses en barrica de roble para ser un tinto crianza sergún las normas de Ribera del Duero 24 meses El vino debe pasar al menos 12 de esos 24 meses en barrica de roble para ser un tinto crianza sergún las normas de Ribera del Duero 36 meses El vino debe pasar al menos 12 de esos 24 meses en barrica de roble para ser un tinto crianza sergún las normas de Ribera del Duero Compartir mi resultado Taninos, majuelos, barricas... demuestra si eres un experto en vino WhatsApp

