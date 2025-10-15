¿Cuánto sabes sobre El Norte de Castilla?

Miguel Delibes se incorpora a El Norte en octubre de 1941 como dibujante colaborador por cien pesetas al mes y entradas gratuitas a los espectáculos. El 14 de ese mes aparece su primera publicación, unos 'monos del fútbol' que ilustran el partido Delicias-Ciudad Real y que aparecen firmados por MAX, uno de los seudónimos que utilizó inicialmente y que responden a las iniciales de su nombre, el de su mujer, Ángeles, y una X que hace referencia a su futuro o descendencia.