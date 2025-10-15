¿Cuánto sabes sobre El Norte de Castilla?

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Te proponemos diez preguntas sobre la historia y el presente del periódico decano de la prensa española en el aniversario de la publicación de su primer ejemplar

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:22

El 17 de octubre de 1856, hace 169 años, salía a la venta el primer ejemplar de El Norte de Castilla (con la cabecera que conocemos hoy en día), nacido de la fusión de El Avisador y El Correo de Castilla (1854). Una larga historia que ha otorgado al periódico el título de 'decano de la prensa española'. Te proponemos diez preguntas para poner a prueba tus conocimientos sobre sus entresijos.

1 de 10

¿Quién de estos hombres no fue director de El Norte de Castilla?

¿Quién de estos hombres no fue director de El Norte de Castilla?

2 de 10

¿Dónde está situada la avenida El Norte de Castilla en Valladolid?

¿Dónde está situada la avenida El Norte de Castilla en Valladolid?

3 de 10

¿En qué céntrica calle estuvo la sede de El Norte de Castilla desde 1906 hasta 1995?

¿En qué céntrica calle estuvo la sede de El Norte de Castilla desde 1906 hasta 1995?

4 de 10

¿En qué año nació la web de El Norte de Castilla?

¿En qué año nació la web de El Norte de Castilla?

5 de 10

¿Cuál de estos nombres no se corresponde a una sección de El Norte de Castilla Digital?

¿Cuál de estos nombres no se corresponde a una sección de El Norte de Castilla Digital?

6 de 10

¿Cuánto cuesta actualmente un ejemplar del periódico impreso de lunes a viernes?

¿Cuánto cuesta actualmente un ejemplar del periódico impreso de lunes a viernes?

7 de 10

¿Cuál es el apodo de Rafa Vega, quien firma a diario viñetas en El Norte de Castilla?

¿Cuál es el apodo de Rafa Vega, quien firma a diario viñetas en El Norte de Castilla?

8 de 10

¿Cómo se llamaba a quienes repartían en mano el periódico por las calles a principio a principios del siglo XX, gritando las noticias del día?

¿Cómo se llamaba a quienes repartían en mano el periódico por las calles a principio a principios del siglo XX, gritando las noticias del día?

9 de 10

¿Quién está considerada como la primera mujer redactora de El Norte de Castilla?

¿Quién está considerada como la primera mujer redactora de El Norte de Castilla?

10 de 10

Miguel Delibes se incorpora a El Norte en octubre de 1941 como...

Miguel Delibes se incorpora a El Norte en octubre de 1941 como...

¿Cuánto sabes sobre El Norte de Castilla?

