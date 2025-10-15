¿Cuánto sabes sobre El Norte de Castilla?
Te proponemos diez preguntas sobre la historia y el presente del periódico decano de la prensa española en el aniversario de la publicación de su primer ejemplar
Valladolid
Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:22
El 17 de octubre de 1856, hace 169 años, salía a la venta el primer ejemplar de El Norte de Castilla (con la cabecera que conocemos hoy en día), nacido de la fusión de El Avisador y El Correo de Castilla (1854). Una larga historia que ha otorgado al periódico el título de 'decano de la prensa española'. Te proponemos diez preguntas para poner a prueba tus conocimientos sobre sus entresijos.