El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?

Víctor Vela Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 08:29

Tenemos una vista a ras de suelo y por eso a veces nos despistamos cuando nos cambian la perspectiva. Es verdad que visores como Google Maps han ayudado a que veamos las ciudades y el territorio con otros ojos, pero todavía nos despistamos cuando nos enfrentamos a imágenes aéreas de lugares que pateamos a diario. En el juego de esta semana, el reto está en descubrir qué partes de Valladolid se ven en las siguientes tomas aéreas.



















1 de 10 ¿Cuál es esta zona de Valladolid? Plaza del Campillo Se trata de la plaza del Campillo. En el centro de la imagen se ve perfectamente el tejado vegetal del mercado y la manzana de casas que se forma entre las calles Vega y Mantería. A la derecha de la foto, la iglesia de San Andrés. Plaza de Luis Braille Se trata de la plaza del Campillo. En el centro de la imagen se ve perfectamente el tejado vegetal del mercado y la manzana de casas que se forma entre las calles Vega y Mantería. A la derecha de la foto, la iglesia de San Andrés. Plaza de Madrid Se trata de la plaza del Campillo. En el centro de la imagen se ve perfectamente el tejado vegetal del mercado y la manzana de casas que se forma entre las calles Vega y Mantería. A la derecha de la foto, la iglesia de San Andrés. Esa imagen no es de Valladolid Se trata de la plaza del Campillo. En el centro de la imagen se ve perfectamente el tejado vegetal del mercado y la manzana de casas que se forma entre las calles Vega y Mantería. A la derecha de la foto, la iglesia de San Andrés. 2 de 10 ¿Qué es ese puñado de árboles? Plaza de Vadillos Es la plaza de las Batallas. Justo de la parte de arriba sale la calle Covadonga. A la derecha se ve el inicio de la calle Guadalete, que desemboca en el paseo del Cauce. Las dos calles inferiores son Pavía y la continuación de Covadonga y a la izquierda se llega a la plaza por la calle San Quintín. Plaza de las Batallas Es la plaza de las Batallas. Justo de la parte de arriba sale la calle Covadonga. A la derecha se ve el inicio de la calle Guadalete, que desemboca en el paseo del Cauce. Las dos calles inferiores son Pavía y la continuación de Covadonga y a la izquierda se llega a la plaza por la calle San Quintín. Plaza Circular Es la plaza de las Batallas. Justo de la parte de arriba sale la calle Covadonga. A la derecha se ve el inicio de la calle Guadalete, que desemboca en el paseo del Cauce. Las dos calles inferiores son Pavía y la continuación de Covadonga y a la izquierda se llega a la plaza por la calle San Quintín. Plaza de la Cebada Es la plaza de las Batallas. Justo de la parte de arriba sale la calle Covadonga. A la derecha se ve el inicio de la calle Guadalete, que desemboca en el paseo del Cauce. Las dos calles inferiores son Pavía y la continuación de Covadonga y a la izquierda se llega a la plaza por la calle San Quintín. 3 de 10 ¿Qué es ese edificio que se ve en la foto? Edificio Lucia de la Universidad de Valladolid La foto corresponde al hospital Río Hortega. Arriba está la calle Víctimas del Terrorismo y a la derecha se ve la calle Dulzaina. Hospital Río Hortega La foto corresponde al hospital Río Hortega. Arriba está la calle Víctimas del Terrorismo y a la derecha se ve la calle Dulzaina. Naves industriales del polígono de San Cristóbal La foto corresponde al hospital Río Hortega. Arriba está la calle Víctimas del Terrorismo y a la derecha se ve la calle Dulzaina. Facultad de Ciencias en el Campus Miguel Delibes La foto corresponde al hospital Río Hortega. Arriba está la calle Víctimas del Terrorismo y a la derecha se ve la calle Dulzaina. 4 de 10 ¿De qué barrio se trata? Avenida de Burgos, cerca de Mercaolid Estamos en Arturo Eyries: La clave está en el edificio de la derecha, el polideportivo Pisuerga. Barrio España, cerca de la antigua Lauki Estamos en Arturo Eyries: La clave está en el edificio de la derecha, el polideportivo Pisuerga. Villa del Prado Estamos en Arturo Eyries: La clave está en el edificio de la derecha, el polideportivo Pisuerga. Arturo Eyries Estamos en Arturo Eyries: La clave está en el edificio de la derecha, el polideportivo Pisuerga. 5 de 10 ¿En qué parte de Valladolid estamos? Plaza de Santa Cruz Es la plaza de Santa Cruz. Puede verse de forma clara el Palacio de Santa Cruz, con el claustro y el colegio mayor (a la izquierda). En la parte inferior izquierda se ve el colegio San José, con las canchas deportivas. Calle Ramón y Cajal Es la plaza de Santa Cruz. Puede verse de forma clara el Palacio de Santa Cruz, con el claustro y el colegio mayor (a la izquierda). En la parte inferior izquierda se ve el colegio San José, con las canchas deportivas. Calle Cardenal Torquemada, junto al colegio del Salvador Es la plaza de Santa Cruz. Puede verse de forma clara el Palacio de Santa Cruz, con el claustro y el colegio mayor (a la izquierda). En la parte inferior izquierda se ve el colegio San José, con las canchas deportivas. Calle Santuario, junto al colegio La Salle Es la plaza de Santa Cruz. Puede verse de forma clara el Palacio de Santa Cruz, con el claustro y el colegio mayor (a la izquierda). En la parte inferior izquierda se ve el colegio San José, con las canchas deportivas. 6 de 10 ¿De qué calle se trata? Dos de Mayo Es la calle Miguel Íscar. La zona verde que se ve en la foto es el jardín de la Casa de Cervantes. Gamazo Es la calle Miguel Íscar. La zona verde que se ve en la foto es el jardín de la Casa de Cervantes. Miguel Íscar Es la calle Miguel Íscar. La zona verde que se ve en la foto es el jardín de la Casa de Cervantes. Esta no es una calle de Valladolid Es la calle Miguel Íscar. La zona verde que se ve en la foto es el jardín de la Casa de Cervantes. 7 de 10 ¿Qué se ve en esta fotografía? Industrial Jalón Se trata del Campus Miguel Delibes, con los diferentes edificios de las facultades. A la derecha, la prolongación del paseo de Juan Carlos I. Campus Miguel Delibes Se trata del Campus Miguel Delibes, con los diferentes edificios de las facultades. A la derecha, la prolongación del paseo de Juan Carlos I. Puente Jardín Se trata del Campus Miguel Delibes, con los diferentes edificios de las facultades. A la derecha, la prolongación del paseo de Juan Carlos I. Ladera Sur de Parquesol Se trata del Campus Miguel Delibes, con los diferentes edificios de las facultades. A la derecha, la prolongación del paseo de Juan Carlos I. 8 de 10 ¿Qué es esa zona verde que se ve en la foto? Parque de la Cebada Es el parque de la Paz, en Delicias. A la izquierda de la foto se ven los viejos edificios militares y arriba, las parcelas del nuevo barrio de los cuarteles, ahora en construcción. A la derecha, los bloques de Delicias, con la calle Arca Real como eje principal. Parque Ribera de Castilla Es el parque de la Paz, en Delicias. A la izquierda de la foto se ven los viejos edificios militares y arriba, las parcelas del nuevo barrio de los cuarteles, ahora en construcción. A la derecha, los bloques de Delicias, con la calle Arca Real como eje principal. Parque Patricia Es el parque de la Paz, en Delicias. A la izquierda de la foto se ven los viejos edificios militares y arriba, las parcelas del nuevo barrio de los cuarteles, ahora en construcción. A la derecha, los bloques de Delicias, con la calle Arca Real como eje principal. Parque de la Paz Es el parque de la Paz, en Delicias. A la izquierda de la foto se ven los viejos edificios militares y arriba, las parcelas del nuevo barrio de los cuarteles, ahora en construcción. A la derecha, los bloques de Delicias, con la calle Arca Real como eje principal. 9 de 10 ¿De qué barrio se trata? San Pedro Regalado Es San Pedro Regalado. En la parte de arriba de la foto, casi en el centro, puede verse la pirámide. A la derecha, un poco del camop de fútbol y abajo a la izquierda está la calle del Vuelo. Barrio España Es San Pedro Regalado. En la parte de arriba de la foto, casi en el centro, puede verse la pirámide. A la derecha, un poco del camop de fútbol y abajo a la izquierda está la calle del Vuelo. Girón Es San Pedro Regalado. En la parte de arriba de la foto, casi en el centro, puede verse la pirámide. A la derecha, un poco del camop de fútbol y abajo a la izquierda está la calle del Vuelo. Las Villas Es San Pedro Regalado. En la parte de arriba de la foto, casi en el centro, puede verse la pirámide. A la derecha, un poco del camop de fútbol y abajo a la izquierda está la calle del Vuelo. 10 de 10 ¿Qué plaza es esta con tanto verde? Plaza de Poniente Es la plaza del Ejército, con el paseo de Zorrilla a la izquierda de la imagen. Plaza del Ejército Es la plaza del Ejército, con el paseo de Zorrilla a la izquierda de la imagen. Plaza de Camilo José Cela Es la plaza del Ejército, con el paseo de Zorrilla a la izquierda de la imagen. Esta plaza no es de Valladolid Es la plaza del Ejército, con el paseo de Zorrilla a la izquierda de la imagen. 