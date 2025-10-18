El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
El juego de esta semana te anima a descubrir si sabes qué zonas de Valladolid aparecen en las siguientes fotografías tomadas desde las alturas
Valladolid
Sábado, 18 de octubre 2025, 08:29
Tenemos una vista a ras de suelo y por eso a veces nos despistamos cuando nos cambian la perspectiva. Es verdad que visores como Google Maps han ayudado a que veamos las ciudades y el territorio con otros ojos, pero todavía nos despistamos cuando nos enfrentamos a imágenes aéreas de lugares que pateamos a diario. En el juego de esta semana, el reto está en descubrir qué partes de Valladolid se ven en las siguientes tomas aéreas.