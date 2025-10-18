El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?

El juego de esta semana te anima a descubrir si sabes qué zonas de Valladolid aparecen en las siguientes fotografías tomadas desde las alturas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:29

Tenemos una vista a ras de suelo y por eso a veces nos despistamos cuando nos cambian la perspectiva. Es verdad que visores como Google Maps han ayudado a que veamos las ciudades y el territorio con otros ojos, pero todavía nos despistamos cuando nos enfrentamos a imágenes aéreas de lugares que pateamos a diario. En el juego de esta semana, el reto está en descubrir qué partes de Valladolid se ven en las siguientes tomas aéreas.

1 de 10

¿Cuál es esta zona de Valladolid?

¿Cuál es esta zona de Valladolid?

2 de 10

¿Qué es ese puñado de árboles?

¿Qué es ese puñado de árboles?

3 de 10

¿Qué es ese edificio que se ve en la foto?

¿Qué es ese edificio que se ve en la foto?

4 de 10

¿De qué barrio se trata?

¿De qué barrio se trata?

5 de 10

¿En qué parte de Valladolid estamos?

¿En qué parte de Valladolid estamos?

6 de 10

¿De qué calle se trata?

¿De qué calle se trata?

7 de 10

¿Qué se ve en esta fotografía?

¿Qué se ve en esta fotografía?

8 de 10

¿Qué es esa zona verde que se ve en la foto?

¿Qué es esa zona verde que se ve en la foto?

9 de 10

¿De qué barrio se trata?

¿De qué barrio se trata?

10 de 10

¿Qué plaza es esta con tanto verde?

¿Qué plaza es esta con tanto verde?

