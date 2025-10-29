Un quiz sobre las leyendas y misterios con más arraigo en Valladolid

Se dice que cuando comenzaron las obras en el edificio para convertirlo en sede del Ejecutivo regional, empezó a circular entre los trabajadores el rumor de la existencia de sucesos extraños. Tras las obras, una limpiadora que se encontraba sola aseguró que encontró su carro de limpieza volcado y unas en el suelo húmedo. La leyenda cuenta que habita el espíritu de una monja que nunca pudo alcanzar la paz después de morir allí durante el parto.