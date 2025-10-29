El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un quiz sobre las leyendas y misterios con más arraigo en Valladolid

Con la proximidad de Halloween y del Día de Todos los Santos te proponemos diez preguntas sobre las historias más sombrías relacionadas con la ciudad del Pisuerga

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:02

Comenta

Fantasmas, magia negra, calaveras, OVNIs... Valladolid cuenta con un nutrido acervo de leyendas y misterios que han trascendido a lo largo de los años. Comprueba tus conocimientos sobre el lado más sombrío de la ciudad con estas diez preguntas. ¿Quién dijo miedo?

1 de 10

Una de las leyendas más conocidas de Valladolid es la de un sillón expuesto en el Palacio de Fabio Nelli. Cuentan que se cobró la vida de dos bedeles de la Universidad de Valladolid que osaron sentarse en él. Lo llaman el sillón...

Una de las leyendas más conocidas de Valladolid es la de un sillón expuesto en el Palacio de Fabio Nelli. Cuentan que se cobró la vida de dos bedeles de la Universidad de Valladolid que osaron sentarse en él. Lo llaman el sillón...

2 de 10

Es tradición en Valladolid representar cada año la obra 'Don Juan Tenorio', escrita por el vallisoletano José Zorrilla. ¿Quién pretende llevarse el alma de Don Juan al infierno?

Es tradición en Valladolid representar cada año la obra 'Don Juan Tenorio', escrita por el vallisoletano José Zorrilla. ¿Quién pretende llevarse el alma de Don Juan al infierno?

3 de 10

¿En qué iglesia de Valladolid pueden verse tumbas del antiguo cementerio de la desaparecida ermita de Santa Elena (siglo XIII) y un osario con calaveras?

¿En qué iglesia de Valladolid pueden verse tumbas del antiguo cementerio de la desaparecida ermita de Santa Elena (siglo XIII) y un osario con calaveras?

4 de 10

El cementerio de El Carmen cuenta con el Panteón de los Ilustres, donde han sido enterradas personalidades como José Zorrilla, Miguel Delibes o Concha Velasco. Su diseño es...

El cementerio de El Carmen cuenta con el Panteón de los Ilustres, donde han sido enterradas personalidades como José Zorrilla, Miguel Delibes o Concha Velasco. Su diseño es...

5 de 10

Una argolla cuelga de los soportales de una céntrica plaza de Valladolid justo en el lugar donde colgó la cabeza de don Álvaro de Luna, valido de Juan II de Castilla. Fue degollado públicamente en...

Una argolla cuelga de los soportales de una céntrica plaza de Valladolid justo en el lugar donde colgó la cabeza de don Álvaro de Luna, valido de Juan II de Castilla. Fue degollado públicamente en...

6 de 10

Dicen que en la casa de Zorrilla hay un fantasma. Se trataría del espíritu de...

Dicen que en la casa de Zorrilla hay un fantasma. Se trataría del espíritu de...

7 de 10

Un antiguo sanatorio para enfermos de tuberculosis se ha convertido en los últimos años en lugar de interés para aquellos atraídos por los fenómenos paranormales. ¿En qué lugar de la provincia vallisoletana se encuentra?

Un antiguo sanatorio para enfermos de tuberculosis se ha convertido en los últimos años en lugar de interés para aquellos atraídos por los fenómenos paranormales. ¿En qué lugar de la provincia vallisoletana se encuentra?

8 de 10

Hace 50 años se produjo en la provincia de Valladolid de uno de los avistamientos más importantes de la ufología española. El agricultor Emiliano Velasco aseguró haber visto un artefacto extraño que voló a su alrededor y le disparó un rayo de luz, creando un agujero perfecto en el cristal de su tractor. Sucedió en...

Hace 50 años se produjo en la provincia de Valladolid de uno de los avistamientos más importantes de la ufología española. El agricultor Emiliano Velasco aseguró haber visto un artefacto extraño que voló a su alrededor y le disparó un rayo de luz, creando un agujero perfecto en el cristal de su tractor. Sucedió en...

9 de 10

Entre los muros del viejo colegio de la Asunción, hoy sede del Gobierno autonómico, se dice que habita el fantasma de...

Entre los muros del viejo colegio de la Asunción, hoy sede del Gobierno autonómico, se dice que habita el fantasma de...

10 de 10

¿Qué teatro de Valladolid se dice que se construyó sobre un antiguo cementerio?

¿Qué teatro de Valladolid se dice que se construyó sobre un antiguo cementerio?

