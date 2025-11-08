¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?
El juego de esta semana es muy sencillo: si ponemos la estrofa de un tema del grupo, ¿sabrías quién era su vocalista en ese momento?
Valladolid
Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:21
Ahora que Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh es momento de repasar la historia de este grupo, que en varias ocasiones ha ofrecido conciertos en Valladold. El juego de esta semana es muy sencillo. A continuación vamos a repasar algunas estrofas de canciones de La Oreja de Van Gogh y hay que decir si el tema lo cantó por primera vez Amaia Montero o Leire Martínez.