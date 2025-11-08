El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

El juego de esta semana es muy sencillo: si ponemos la estrofa de un tema del grupo, ¿sabrías quién era su vocalista en ese momento?

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

Ahora que Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh es momento de repasar la historia de este grupo, que en varias ocasiones ha ofrecido conciertos en Valladold. El juego de esta semana es muy sencillo. A continuación vamos a repasar algunas estrofas de canciones de La Oreja de Van Gogh y hay que decir si el tema lo cantó por primera vez Amaia Montero o Leire Martínez.

1 de 10

1

«Siempre serás, bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar».

Amia Montero
Leire Martínez

2 de 10

2

«Tienes talento y cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien».

Amaia Montero
Leire Martínez

3 de 10

3

«Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos. Qué corto fue el amor y qué largo el olvido»

Amaia Montero
Leire Martínez

4 de 10

4

«Sigo buscando la niña que llora en tus fiestas. Suenan campanas en flor por mi funeral».

Amaia Montero
Leire Martínez

5 de 10

5

«Déjame pasar la noche, deja que me quede aquí, que hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir»

Amia Montero
Leire Martínez

6 de 10

6

«Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar»

Amaia Montero
Leire Martínez

7 de 10

7

«Bajo la luz adecuada todo es mejor, lo que hace bello al desierto es que guarda agua en su interior»

Amaia Montero
Leire Martínez

8 de 10

8

«Que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor»

Amaia Montero
Leire Martínez

9 de 10

9

«Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta»

Amaia Montero
Leire Martínez

10 de 10

10

«Que distinto parece el mundo girar si sonríes sentada en cualquier bar, conversando sobre la eternidad»

Amaia Montero
Leire Martínez

