Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid

Valladolid es una ciudad marcada por los ríos. De hecho, una de las teorías sobre el origen de su nombre apunta a la expresión 'vallis toletum', que significa valle de aguas. El río Pisuerga divide y vertebra la ciudad: son once puentes y dos pasos peatonales los que cosen ambas orillas. El Esgueva, que en su día nutría con sus aguas el centro, cuenta hoy en día con un modesto caudal desviado artificialmente que discurre desde el barrio de La Pilarica hasta Vadillos. Sin olvidar que también el Duero pasa por la ciudad, besando el barrio de Puente Duero antes de regresar a la provincia por Simancas. ¿Qué sabes de estos ríos y de su influencia en Valladolid? Pon a prueba tus conocimientos con estas diez preguntas:



















1 de 10 ¿En las montañas de qué provincia nace el río Pisuerga? León ​El río Pisuerga nace en la cueva de Fuente Cobre, en la Sierra de Peña Labra, que es divisoria hidrográfica con la demarcación del Ebro y que forma parte del espacio natural conocido como Fuentes Carrionas y Fuente-Cobre Montaña Palentina, al norte de la provincia de Palencia Palencia ​El río Pisuerga nace en la cueva de Fuente Cobre, en la Sierra de Peña Labra, que es divisoria hidrográfica con la demarcación del Ebro y que forma parte del espacio natural conocido como Fuentes Carrionas y Fuente-Cobre Montaña Palentina, al norte de la provincia de Palencia Burgos ​El río Pisuerga nace en la cueva de Fuente Cobre, en la Sierra de Peña Labra, que es divisoria hidrográfica con la demarcación del Ebro y que forma parte del espacio natural conocido como Fuentes Carrionas y Fuente-Cobre Montaña Palentina, al norte de la provincia de Palencia Soria ​El río Pisuerga nace en la cueva de Fuente Cobre, en la Sierra de Peña Labra, que es divisoria hidrográfica con la demarcación del Ebro y que forma parte del espacio natural conocido como Fuentes Carrionas y Fuente-Cobre Montaña Palentina, al norte de la provincia de Palencia 2 de 10 ¿En qué año se produjo un histórico desbordamiento del Pisuerga? 1981 Fue el 6 de marzo de 2001. Llegó a transportar 2.340 metros cúbicos de agua por segundo. El agua anegó viviendas del barrio de Arturo Eyries, saltó el puente de Simancas, que por entonces continuaba abierto al tráfico, y provocó que los ojos del Puente Mayor quedaran absolutamente tapados. A algunos vecinos hubo que rescatarlos con barcas. 1993 Fue el 6 de marzo de 2001. Llegó a transportar 2.340 metros cúbicos de agua por segundo. El agua anegó viviendas del barrio de Arturo Eyries, saltó el puente de Simancas, que por entonces continuaba abierto al tráfico, y provocó que los ojos del Puente Mayor quedaran absolutamente tapados. A algunos vecinos hubo que rescatarlos con barcas. 2001 Fue el 6 de marzo de 2001. Llegó a transportar 2.340 metros cúbicos de agua por segundo. El agua anegó viviendas del barrio de Arturo Eyries, saltó el puente de Simancas, que por entonces continuaba abierto al tráfico, y provocó que los ojos del Puente Mayor quedaran absolutamente tapados. A algunos vecinos hubo que rescatarlos con barcas. 2007 Fue el 6 de marzo de 2001. Llegó a transportar 2.340 metros cúbicos de agua por segundo. El agua anegó viviendas del barrio de Arturo Eyries, saltó el puente de Simancas, que por entonces continuaba abierto al tráfico, y provocó que los ojos del Puente Mayor quedaran absolutamente tapados. A algunos vecinos hubo que rescatarlos con barcas. 3 de 10 ¿Y en qué año se produjo la mayor helada del río Pisuerga? 1955 1971 Valladolid alcanzó la temperatura más baja registrada en su historia el día 3 de enero, con -18,8ºC en el observatorio de Villanubla. Las intensa ola de frío dejó una de las imágenes más anecdóticas de las que custodia el Archivo Municipal: el Pisuerga completamente congelado. 1980 1990 4 de 10 En 1636 se podujo una gran inundación en Valladolid en la que murieron 150 personas. Una placa de piedra recuerda el alto nivel al que llegó el agua, con la frase: Aquí llegó Pisuerga en 4 de Febrero de 1636. ¿Dónde está ubicado ese recordatorio? En la pared del convento de Santa Teresa En la pared del convento de las Delcalzas Reales En la pared del convento de Santa María la Real de las Huelgas En la pared del convento del Corpus Christi 5 de 10 ¿De qué palabra, nombre de un antiguo asentamiento romano en la provincia, se cree que podría proceder el nombre de Pisuerga? Piscergium Pisurio Pisuerium Pisoraca El municipio vallisoletano Herrera de Pisuerga alberga los restos de Pisoraca, una antigua ciudad romana que fue un importante campamento para las legiones del emperador Augusto, que llegaron para participar en las guerras cántabras. Se cree que Pisuerga puede proceder de ese nombre. 6 de 10 ¿Y de qué palabra procede el nombre del río Esgueva? Agoseba Su nombre deriva de Agoseba, como se llamó en la época medieval. Así aparece en un diploma de la Catedral de León en el año 995. Está compuesto por tres palabras: ago (boca), us (bosque) e ibai (río). Agostreba Su nombre deriva de Agoseba, como se llamó en la época medieval. Así aparece en un diploma de la Catedral de León en el año 995. Está compuesto por tres palabras: ago (boca), us (bosque) e ibai (río). Esgobatium Su nombre deriva de Agoseba, como se llamó en la época medieval. Así aparece en un diploma de la Catedral de León en el año 995. Está compuesto por tres palabras: ago (boca), us (bosque) e ibai (río). Esgotrebo Su nombre deriva de Agoseba, como se llamó en la época medieval. Así aparece en un diploma de la Catedral de León en el año 995. Está compuesto por tres palabras: ago (boca), us (bosque) e ibai (río). 7 de 10 El Esgueva, con un escaso caudal hoy en día, sufrío una histórico desbordamiento el 28 de marzo de 1924. ¿Cuántas casas invadió con su cauce? Más de 100 Cerca de un millar de familias afectadas se vieron obligadas a buscar un albergue. Los destrozos se cifraron en más de 40.000 pesetas Más de 200 Cerca de un millar de familias afectadas se vieron obligadas a buscar un albergue. Los destrozos se cifraron en más de 40.000 pesetas Más de 300 Cerca de un millar de familias afectadas se vieron obligadas a buscar un albergue. Los destrozos se cifraron en más de 40.000 pesetas Más de 400 Cerca de un millar de familias afectadas se vieron obligadas a buscar un albergue. Los destrozos se cifraron en más de 40.000 pesetas 8 de 10 Hasta los primeros años del siglo XX el río Esgueva tenía dos ramales: el norte pasaba por las calles Santa Lucía, San Bartolomé, Panaderos, Miguel Íscar y Santiago, para cruzar la calle Isabel la Católica y desembocar a esta altura en el Pisuerga y el sur, que pasaba por... Comenzaba en la calle Constitución hasta la Plaza de España Discurría por lo que hoy son la calle Paraíso, calle Solanilla, plaza de Portugalete, plaza de la Libertad, calle Ebanistería, plaza del Val y plaza del Poniente, donde desembocaba en el Pisuerga. Comenzaba en la Plaza Mayor hasta la Plaza de Zorrilla Discurría por lo que hoy son la calle Paraíso, calle Solanilla, plaza de Portugalete, plaza de la Libertad, calle Ebanistería, plaza del Val y plaza del Poniente, donde desembocaba en el Pisuerga. Comenzaba en la calle Paraíso, calle Solanilla y plaza de Portugalete hasta la plaza del Poniente Discurría por lo que hoy son la calle Paraíso, calle Solanilla, plaza de Portugalete, plaza de la Libertad, calle Ebanistería, plaza del Val y plaza del Poniente, donde desembocaba en el Pisuerga. Comenzaba en la calle San Quirce hasta la Plaza de San Miguel Discurría por lo que hoy son la calle Paraíso, calle Solanilla, plaza de Portugalete, plaza de la Libertad, calle Ebanistería, plaza del Val y plaza del Poniente, donde desembocaba en el Pisuerga. 9 de 10 En 2019 el doctor Víctor Arenzana publicó su investigación sobre las actas del Concejo de Valladolid en el siglo XV-XVI. En este trabajo descubrió un tercer ramal del río Esgueva, del que no se tenía constancia documental. Discurriría por... La Avenida de Burgos El historiador y arqueólogo Federico Wattenberg ya defendía, hace más de medio siglo, la existencia de este tercer ramal pese a que aún no había constancia documental. La Avenida de Palencia. El historiador y arqueólogo Federico Wattenberg ya defendía, hace más de medio siglo, la existencia de este tercer ramal pese a que aún no había constancia documental. El Paseo de Zorrilla El historiador y arqueólogo Federico Wattenberg ya defendía, hace más de medio siglo, la existencia de este tercer ramal pese a que aún no había constancia documental. La Avenida de Santa Teresa El historiador y arqueólogo Federico Wattenberg ya defendía, hace más de medio siglo, la existencia de este tercer ramal pese a que aún no había constancia documental. 10 de 10 El río Duero también pasa por la capital vallisoletana, en concreto por el barrio de Puente Duero. Se trata del río... Más largo de la península Aproximadamente el 80% del trazado del Duero transcurre por Castilla y León y recorre 5 provincias: Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Es el tercer río más largo y el que posee mayor caudal absoluto de la península. Tras cruzar Castilla y León, entra en Portugal hasta desembocar en Porto. El Ebro es el río más caudaloso si se tiene en cuenta solo España, no toda la península. Con más caudal total de la península Aproximadamente el 80% del trazado del Duero transcurre por Castilla y León y recorre 5 provincias: Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Es el tercer río más largo y el que posee mayor caudal absoluto de la península. Tras cruzar Castilla y León, entra en Portugal hasta desembocar en Porto. El Ebro es el río más caudaloso si se tiene en cuenta solo España, no toda la península. Con más afluentes de la península Aproximadamente el 80% del trazado del Duero transcurre por Castilla y León y recorre 5 provincias: Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Es el tercer río más largo y el que posee mayor caudal absoluto de la península. Tras cruzar Castilla y León, entra en Portugal hasta desembocar en Porto. El Ebro es el río más caudaloso si se tiene en cuenta solo España, no toda la península. Que pasa por más ciudades de la península Aproximadamente el 80% del trazado del Duero transcurre por Castilla y León y recorre 5 provincias: Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Es el tercer río más largo y el que posee mayor caudal absoluto de la península. Tras cruzar Castilla y León, entra en Portugal hasta desembocar en Porto. El Ebro es el río más caudaloso si se tiene en cuenta solo España, no toda la península. Compartir mi resultado Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid WhatsApp

