Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid

Te retamos a responder estas preguntas sobre el Pisuerga, el Esgueva y el Duero

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:58

Valladolid es una ciudad marcada por los ríos. De hecho, una de las teorías sobre el origen de su nombre apunta a la expresión 'vallis toletum', que significa valle de aguas. El río Pisuerga divide y vertebra la ciudad: son once puentes y dos pasos peatonales los que cosen ambas orillas. El Esgueva, que en su día nutría con sus aguas el centro, cuenta hoy en día con un modesto caudal desviado artificialmente que discurre desde el barrio de La Pilarica hasta Vadillos. Sin olvidar que también el Duero pasa por la ciudad, besando el barrio de Puente Duero antes de regresar a la provincia por Simancas. ¿Qué sabes de estos ríos y de su influencia en Valladolid? Pon a prueba tus conocimientos con estas diez preguntas:

1 de 10

¿En las montañas de qué provincia nace el río Pisuerga?

2 de 10

¿En qué año se produjo un histórico desbordamiento del Pisuerga?

3 de 10

¿Y en qué año se produjo la mayor helada del río Pisuerga?

4 de 10

En 1636 se podujo una gran inundación en Valladolid en la que murieron 150 personas. Una placa de piedra recuerda el alto nivel al que llegó el agua, con la frase: Aquí llegó Pisuerga en 4 de Febrero de 1636. ¿Dónde está ubicado ese recordatorio?

5 de 10

¿De qué palabra, nombre de un antiguo asentamiento romano en la provincia, se cree que podría proceder el nombre de Pisuerga?

6 de 10

¿Y de qué palabra procede el nombre del río Esgueva?

7 de 10

El Esgueva, con un escaso caudal hoy en día, sufrío una histórico desbordamiento el 28 de marzo de 1924. ¿Cuántas casas invadió con su cauce?

8 de 10

Hasta los primeros años del siglo XX el río Esgueva tenía dos ramales: el norte pasaba por las calles Santa Lucía, San Bartolomé, Panaderos, Miguel Íscar y Santiago, para cruzar la calle Isabel la Católica y desembocar a esta altura en el Pisuerga y el sur, que pasaba por...

9 de 10

En 2019 el doctor Víctor Arenzana publicó su investigación sobre las actas del Concejo de Valladolid en el siglo XV-XVI. En este trabajo descubrió un tercer ramal del río Esgueva, del que no se tenía constancia documental. Discurriría por...

10 de 10

El río Duero también pasa por la capital vallisoletana, en concreto por el barrio de Puente Duero. Se trata del río...

Historias visuales
