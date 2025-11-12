Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
Te retamos a responder estas preguntas sobre el Pisuerga, el Esgueva y el Duero
Valladolid
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:58
Valladolid es una ciudad marcada por los ríos. De hecho, una de las teorías sobre el origen de su nombre apunta a la expresión 'vallis toletum', que significa valle de aguas. El río Pisuerga divide y vertebra la ciudad: son once puentes y dos pasos peatonales los que cosen ambas orillas. El Esgueva, que en su día nutría con sus aguas el centro, cuenta hoy en día con un modesto caudal desviado artificialmente que discurre desde el barrio de La Pilarica hasta Vadillos. Sin olvidar que también el Duero pasa por la ciudad, besando el barrio de Puente Duero antes de regresar a la provincia por Simancas. ¿Qué sabes de estos ríos y de su influencia en Valladolid? Pon a prueba tus conocimientos con estas diez preguntas: