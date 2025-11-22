El 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid: ¿sabrías identificar a los ediles de la capital?
Esta semana ponemos a prueba tus conocimientos de la política municipal: ¿eres capaz de identificar a todos los cargos del Ayuntamiento?
Valladolid
Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:50
Bienvenidos al 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid. El reto de esta semana parece sencillo pero, a lo mejor, no lo es tanto. A continuación te vamos a proponer cuatro nombres de concejales y hay que saber de qué concejalía son responsables.