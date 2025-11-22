El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid: ¿sabrías identificar a los ediles de la capital?

Esta semana ponemos a prueba tus conocimientos de la política municipal: ¿eres capaz de identificar a todos los cargos del Ayuntamiento?

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:50

Bienvenidos al 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid. El reto de esta semana parece sencillo pero, a lo mejor, no lo es tanto. A continuación te vamos a proponer cuatro nombres de concejales y hay que saber de qué concejalía son responsables.

1 de 10

Concejal de Urbanismo y Vivienda

Alejandro García Pellitero
Luis Vélez
Alberto Gutiérrez Alberca
José Ignacio Zarandona

2 de 10

Concejalía de Educación y Cultura

Irene Carvajal
Mercedes Cantalapiedra
Mayte Martínez
Blanca Jiménez

3 de 10

Concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa

Martín Fernánez Antolín
Francisco Blanco
Silvia Tomillo
Rodrigo Nieto

4 de 10

Delegación especial para la Dirección de Modernización Administrativa

Alberto Cuadrado
Alberto Palomino
Silvia Tomillo
Mercedes Cantalapiedra

5 de 10

Concejalía de Mercado, Comercios y Consumo

Víctor Manuel Martín
Alberto Cuadrado
Alejandro García Pellitero
Rodrigo Nieto

6 de 10

Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana

Luis Vélez
Alberto Cuadrado
Alberto Gutiérrez Alberca
José Ignacio Zarandona

7 de 10

Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

Mayte Martínez
Alberto Bustos
Irene Carvajal
Alberto Palomino

8 de 10

Concejalía de Tráfico y Movilidad

Alberto Cuadrado
Alberto Gutiérrez Alberca
Rodrigo Nieto
Óscar Puente

9 de 10

Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales

Luis Vélez
Martín Fernández Antolín
Mercedes Cantalapiedra
Rodrigo Nieto

10 de 10

Actual alcalde de Valladolid

Óscar Puente
Alfonso Fernández Mañueco
Conrado Íscar
Jesús Julio Carnero

