El 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid: ¿sabrías identificar a los ediles de la capital? Esta semana ponemos a prueba tus conocimientos de la política municipal: ¿eres capaz de identificar a todos los cargos del Ayuntamiento?

Víctor Vela Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Bienvenidos al 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid. El reto de esta semana parece sencillo pero, a lo mejor, no lo es tanto. A continuación te vamos a proponer cuatro nombres de concejales y hay que saber de qué concejalía son responsables.



















1 de 10 Concejal de Urbanismo y Vivienda Alejandro García Pellitero Luis Vélez Alberto Gutiérrez Alberca José Ignacio Zarandona 2 de 10 Concejalía de Educación y Cultura Irene Carvajal Mercedes Cantalapiedra Mayte Martínez Blanca Jiménez 3 de 10 Concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa Martín Fernánez Antolín Francisco Blanco Silvia Tomillo Rodrigo Nieto 4 de 10 Delegación especial para la Dirección de Modernización Administrativa Alberto Cuadrado Alberto Palomino Silvia Tomillo Mercedes Cantalapiedra 5 de 10 Concejalía de Mercado, Comercios y Consumo Víctor Manuel Martín Alberto Cuadrado Alejandro García Pellitero Rodrigo Nieto 6 de 10 Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana Luis Vélez Alberto Cuadrado Alberto Gutiérrez Alberca José Ignacio Zarandona 7 de 10 Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes Mayte Martínez Alberto Bustos Irene Carvajal Alberto Palomino 8 de 10 Concejalía de Tráfico y Movilidad Alberto Cuadrado Alberto Gutiérrez Alberca Rodrigo Nieto Óscar Puente 9 de 10 Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales Luis Vélez Martín Fernández Antolín Mercedes Cantalapiedra Rodrigo Nieto 10 de 10 Actual alcalde de Valladolid Óscar Puente Alfonso Fernández Mañueco Conrado Íscar Jesús Julio Carnero Compartir mi resultado El 'tu cara me suena' de los concejales de Valladolid: ¿sabrías identificar a los ediles de la capital? WhatsApp

Threads