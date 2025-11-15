El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?

El juego de esta semana te propone identificar los lugares donde están emplazados los dispositivos que usa la Policía Local para controlar los atascos

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:35

Comenta

El Ayuntamiento ha recuperado recientemente la transmisión en tiempo real (y abierta a la sociedad) de las 32 cámaras de tráfico que controlan el estado del tráfico en la capital. El juego de esta semana está vinculado con estas cámaras. Hemos extraído de la web municipal varias imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. El reto está en adivinar dónde están emplazadas esas cámaras. Los objetivos tienen una visión de 360 grados, pero en este 'pantallazo' enfocan a una determinada calle, que es la que hay que adivinar. Vamos a ello.

¿Qué calle se ve desde esta cámara?

¿Cuál es esta calle?

¿Qué calle se ve desde esta cámara?

¿Qué calle se ve desde esta cámara?

¿Qué calle se ve desde esta cámara?

¿Cuál es esta calle?

¿Qué calle se ve en esta foto?

¿Cuál es la vía que se ve por encima del viaducto?

¿Qué calle se ve en esta foto?

¿Qué calle se ve desde esta foto?

