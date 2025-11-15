Víctor Vela Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha recuperado recientemente la transmisión en tiempo real (y abierta a la sociedad) de las 32 cámaras de tráfico que controlan el estado del tráfico en la capital. El juego de esta semana está vinculado con estas cámaras. Hemos extraído de la web municipal varias imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. El reto está en adivinar dónde están emplazadas esas cámaras. Los objetivos tienen una visión de 360 grados, pero en este 'pantallazo' enfocan a una determinada calle, que es la que hay que adivinar. Vamos a ello.



















1 de 10 ¿Qué calle se ve desde esta cámara? Pólvora La cámara está emplazada en la plaza de Luis Braille Gabriel y Galán La cámara está emplazada en la plaza de Luis Braille Santiago Rusiñol La cámara está emplazada en la plaza de Luis Braille Verbena La cámara está emplazada en la plaza de Luis Braille 2 de 10 ¿Cuál es esta calle? Paseo de Zorrilla Avenida de Salamanca Paseo de Juan Carlos I Puente Colgante 3 de 10 ¿Qué calle se ve desde esta cámara? Ramón y Cajal Real de Burgos Chancillería Rondilla de Santa Teresa 4 de 10 ¿Qué calle se ve desde esta cámara? Arco de Ladrillo Avenida de Segovia Avenida de Salamanca Avenida de Burgos 5 de 10 ¿Qué calle se ve desde esta cámara? San Ildefonso Isabel la Católica Miguel Ángel Blanco Mirabel 6 de 10 ¿Cuál es esta calle? Paseo de San Vicente Paseo de San Isidro Paseo de Juan Carlos I Calle Cigüeña 7 de 10 ¿Qué calle se ve en esta foto? Montes y Martín Baró Avenida de Irún Recondo Vía 8 de 10 ¿Cuál es la vía que se ve por encima del viaducto? VA-20 VA-30 A-62 A-11 9 de 10 ¿Qué calle se ve en esta foto? Daniel del Olmo Pirita Topacio Avenida El Norte de Castilla 10 de 10 ¿Qué calle se ve desde esta foto? Panaderos Tudela Cervantes Labradores Compartir mi resultado Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.elnortedecastilla.es/juega-con-el-norte/camaras-vigilan-trafico-valladolid-sabes-enfocan-20251115083556-nt.html Copiar Enlace copiado