Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
El juego de esta semana te propone identificar los lugares donde están emplazados los dispositivos que usa la Policía Local para controlar los atascos
Valladolid
Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:35
El Ayuntamiento ha recuperado recientemente la transmisión en tiempo real (y abierta a la sociedad) de las 32 cámaras de tráfico que controlan el estado del tráfico en la capital. El juego de esta semana está vinculado con estas cámaras. Hemos extraído de la web municipal varias imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. El reto está en adivinar dónde están emplazadas esas cámaras. Los objetivos tienen una visión de 360 grados, pero en este 'pantallazo' enfocan a una determinada calle, que es la que hay que adivinar. Vamos a ello.