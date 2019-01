May buscará una nueva negociación del Acuerdo de Salida La primera ministra británica, Theresa May. / Reuters La primera ministra quiere acudir esta vez a Bruselas con el aval del Parlamento de que aprobará el acuerdo modificado IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Martes, 29 enero 2019, 17:34

Theresa May abrirá una nueva negociación sobre el Acuerdo de Salida de la UE, de tal modo que pueda ser respaldado por el Parlamento. Si no logra las modificaciones 'con obligación legal' que desea antes del 14 de febrero, presentará una moción que permita a los diputados votar por otras opciones para resolver el estancamiento sobre el 'brexit', aunque no se ha comprometido a obedecer la decisión de la Cámara si se pronuncia por el aplazamiento del 'brexit', previsto para el 29 de marzo.

Las opciones de May para negociar modificaciones del Acuerdo de Salida, rechazado el 15 de enero por abrumadora mayoría parten de la vaguedad. Ha pedido el apoyo a una enmienda del diputado conservador Graham Brady que es una afirmación por el Parlamento de que aprobará el Acuerdo de Salida, «si el tratado se modifica especificando que la salvaguardia expira el 31 de diciembre de 2021».

Un plan pactado por 'brexiters' y diputados conservadores partidarios hasta ahora de un marcha con acuerdo y que preserve buena parte de los beneficios de la pertenencia a la UE propone extender el periodo de transición otro año, hasta el final de 2012- algo que ya contempla el Acuerdo de Salida rechazado- para negociar la relación futura que solucione el problema de la frontera irlandesa y para que las dos partes se preparen para una salida sin acuerdo sobre la relación futura.

Este plan es apoyado por los unionistas norirlandeses del DUP, cuyos votos son esenciales para la estabilidad del Gobierno, pero como el de Brady tendría que provocar un cambio radical en la posición adoptada hasta ahora por la UE y por el Gobierno de Irlanda, que se niegan a negociar de nuevo un tratado, que tendría que ser ratificado por el Parlamento Europeo.

Otro plan

En la efervescencia de planes para evitar un 'brexit' abrupto, lord Bew, historiador norirlandés que tuvo un papel destacado en la negociación del Acuerdo de Viernes Santo, que creó las nuevas estructuras constitucionales en Irlanda del Norte y en las relaciones entre Irlanda y Reino Unido, ha apelado al cumplimiento de otro aspecto de aquel proceso de paz.

En el Tratado Británico-Irlandés firmado en aquel proceso, los dos gobiernos están comprometidos a preservar el carácter consensual de la colaboración entre los partidos de la provincia y dos gobiernos, que el Acuerdo de Salida quebraría al imponer a Irlanda del Norte una serie de regulaciones. Paul Bew, partidario de la permanencia, demanda a Dublín que cumpla esta obligación adquirida en un tratado internacional.

El desarrollo de ese plan llevaría a restaurar un artículo del Acuerdo de Salida que fue borrado en su versión final y contemplaba el visto bueno de la Asamblea de Belfast para la introducción de nuevas reglas comunitarias y la continuidad del conjunto de Reino Unido en el marco de regulaciones sobre animales vivos, de tal modo que no sean necesarios controles fronterizos adicionales en Irlanda.

Aplazamientos

Mientras estos planes tienen como objetivo modificar la salvaguarda irlandesa, la enmienda presentada por diputados de varios partidos y encabezada por la laborista Yvette Cooper propone que el Parlamento apruebe una modificación de su reglamento para que restaure el poder de fijar la agenda de la Cámara, que perdió en las circunstancias excepcionales de la Segunda Guerra Mundial.

La enmienda pretende que el Parlamento imponga la tramitación de un proyecto de ley que extiende el plazo del 'brexit' en nueve meses si el 26 de febrero el Gobierno no ha logrado la aprobación de una salida acordada de la UE. La dirección laborista apoyará esta enmienda, con la intención de acortar quizás el plazo a tres meses cuando se tramite la ley.

El voto por las diferentes mociones, a partir de las 20.00, hora española, es un momento decisivo en el mandato del Gobierno y en la saga del 'brexit'. Puede presentar un Partido Conservador unido, con el apoyo del DUP, en una orden a la primera ministra para que emprenda una negociación con Bruselas con baja probabilidad de éxito a día de hoy o que May pierda el control de la gestión del 'brexit' a manos del Parlamento.