El Parlamento busca hoy la alternativa más popular del 'brexit' Theresa May no ha descartado una cuarta votación del Acuerdo de Salida en un momento de máxima tensión 'tory'

El Parlamento británico votará hoy las alternativas al Acuerdo de Salida de la UE, que ha rechazada tres veces, en un intento de identificar la que genera más consenso. El pasado miércoles, ninguna de las alternativas presentadas logró mayoría, aunque la salida sin acuerdo, que en principio se produciría el 12 de abril, fue rechazada por 400 votos contra 160.

El presidente de la Cámara de los Comunes tiene que elegir las opciones que tienen más posibilidades de generar una mayoría. Según los resultados de la pasada semana, los más populares en los escaños son la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera y la convocatoria de un referéndum entre el acuerdo con la UE que finalmente sea pactado o la anulación del 'brexit'.

Un análisis de las votaciones llevó al grupo de estudios Institute for Government a deducir que una tercera opción -conocida como Mercado Común 2.0- propone el estatus comercial como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio(EFTA, en sus siglas en inglés), más cooperación en seguridad y defensa-, tendría potencial de crear mayor consenso entre los diferentes partidos. Pero no parece ya viable.

Un grupo de 'brexiters' se concentra frente al Parlamento Británico. / EFE

A la actividad de los jefes de disciplina del grupo parlamentario conservador para que sus diputados rechacen esta opción, se han añadido unas declaraciones a la BBC de Emily Thornberry, responsable laborista de Exteriores, en las que adelanta la oposición de su grupo, porque la permanencia en el mercado común significaría mantener la libertad de movimiento de personas, «que puede funcionar en otros países europeos, pero no necesariamente en una economía abierta como la nuestra».

La votación de opciones por el Parlamento no obliga al Gobierno a la adopción de la más popular. Los cabecillas de la rebelión que arrebató al Ejecutivo el derecho a definir la agenda de la Cámara de los Comunes han añadido a la moción que se debate este lunes un párrafo para imponer un nuevo debate el miércoles. Es probable que quieran someter a votación una ley que obligue al Gobierno a cumplir la voluntad de los diputados.

Alta tensión

Los portavoces de la primera ministra, Theresa May, no han descartado que someta el Acuerdo de Salida a una cuarta votación esta semana. Se ha publicado que podría presentarse de nuevo como una elección entre la opción más votada por los Comunes y el Acuerdo. Las divisiones en el Gabinete son agudas, con ministros partidarios del 'brexit' suave o duro advirtiendo, en declaraciones anónimas a la prensa, de que dimitirán si May se inclina por la versión que no desean.

En ese contexto, el jefe de la disciplina del grupo parlamentario conservador, Julian Smith, se queja, en un documental que la BBC emitirá esta noche, de que la conducta de este Gabinete «es el peor ejemplo de indisciplina en la historia británica». Smith afirma que el Gobierno tendría que haber explicado, tras las elecciones de 2017, que un 'brexit' suave era «inevitable».

Una crítica extendida a Theresa May es su adopción de una versión radical del 'brexit'- fuera del mercado común y de la unión aduanera- tras el referéndum de 2016, con victoria del 'out' por 52% contra 48%. Perdió luego la pequeña mayoría que tenía su partido en las elecciones que convocó en 2017 pero persistió en su estrategia, que presenta como la prometida en el programa electoral o la única que cumple con la voluntad del país.

La radicalización del euroescepticismo conservador en los últimos meses se refleja en que 170 diputados, entre ellos 10 ministros y cargos del Gobierno, habrían escrito una carta a May, según 'The Sun', exigiéndole que Reino Unido abandone la UE el 12 de abril aunque sea sin acuerdo. Diputados que proponen alternativas, como Nick Boles, uno de los autores de Mercado Común, 2.0, han sido condenados por sus agrupaciones.

Un partido con número menguante de miembros- 123.000 en abril de 2018- y que ha admitido a exmiembros del eurófobo Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) ha ofrecido un episodio chocante este fin de semana. Otro diputado partidario del 'brexit' suave y de un segundo referéndum, Dominic Grieve, ha sido también desautorizado, por 50 votos, con miembros de su agrupación gritándole 'traidor' o 'mentiroso'.