París y Berlín aceptan retrasar el 'divorcio' si «hay un objetivo claro» Emmanuel Macron. / Efe «Es hora de que los británicos tomen decisiones», avisa Macron sobre el 'brexit' PAULA ROSAS Corresponsal en París (Francia) Miércoles, 27 febrero 2019, 21:38

Más tiempo, sí. Pero, ¿para qué? Francia y Alemania están dispuestas a estudiar un retraso de la fecha de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) más allá del 29 de marzo, aunque solo «si hay una perspectiva clara de cuál es el objetivo que se persigue», afirmó este miércoles el presidente Emmanuel Macron, una opinión en la que París y Berlín están de acuerdo. «Es hora de que los británicos tomen decisiones», dijo el mandatario galo sobre el 'brexit'.

A casi un mes de que se consume el divorcio entre Reino Unido y la UE, y con la amenaza de que se lleve a cabo de forma abrupta, Macron y Angela Merkel volvieron a recordar este miércoles lo que Bruselas lleva repitiendo meses: no habrá un nuevo acuerdo. «El acuerdo de salida no puede ser renegociado», recordó Macron, que acogía en el palacio del Elíseo a la canciller alemana para preparar el Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo. Si Londres necesita más tiempo, París y Berlín están dispuestas a concedérselo, pero no será, bajo ningún concepto, para negociar un nuevo acuerdo.

Las pistas de que la UE está abierta a extender el artículo 50 si lo solicita el Gobierno de Theresa May llegaron este miércoles desde distintos puntos. Por la mañana, el presidente Pedro Sánchez dijo en el Congreso que España no se opondrá a una eventual prolongación, pero siempre y cuando haya una «perspectiva clara de resolución». El negociador de la UE, Michel Barnier, también sugirió que sería posible un retraso pero a condición de que los británicos expliquen en qué quieren emplear ese tiempo. «Como ha dicho nuestro negociador Michel Barnier, no necesitamos tiempo, necesitamos sobre todo decisiones», señaló Macron.

Merkel, por su parte, añadió que ya había tratado el tema con la primera ministra May en la reciente cumbre de Sharm el-Sheij. «Si Reino Unido necesita más tiempo, no vamos a decir que no, pero sabiendo que el objetivo es una salida ordenada de la Unión Europea», apostilló.