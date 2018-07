Muere envenenado Kaos, el perro que salvó vidas en el terremoto italiano de 2016 Imagen de perfil de Facebook de Fabiano con su perro Kaos. / Fabiano Etorre El pastor alemán colaboró en el rescate de las personas atrapadas bajo escombros en el seísmo de Amatrice BEATRIZ DE PRADA Madrid Martes, 31 julio 2018, 18:26

Hace dos veranos Amatrice (Italia) sufrió uno de los temblores más devastadores de su historia, dejando 300 fallecidos. Pero la región italiana tuvo su propio héroe, Kaos, un pastor alemán que consiguió rescatar a varios supervivientes atrapados bajo los escombros. Este sábado, su dueño Fabiano Etorre se despedía del can en una denuncia en Facebook tras encontrarlo envenenado en su jardín.

«¡Ciao, amigo mío! Dejaste un vacío insuperable por acción de una persona mezquina... Sigue tu trabajo allí arriba, buscando desaparecidos, salvando vidas...», así se despedía Fabiano de su perro en sus redes sociales, advirtiendo que el culpable «pagará por lo que ha hecho». Kaos desapareció la noche del 27 y fue hallado a la mañana siguiente tras denunciar su desaparición.

«Me has quitado lo más valioso...se lo has arrebatado a una comunidad entera…sí, porque salvó vidas, y espero tú nunca lo necesites» eran algunas de las duras palabras que Fabiano adjuntaba con la imagen del can tendido en su jardín, para agregar más adelante «tú deberías morir envenenado». La noticia ha corrido como la pólvora levantando una oleada de reacciones en redes sociales y despertando la indignación de muchos.

Fabiano recordaba en su mensaje los «días y horas» trabajados a su lado sin decaer nunca, las vidas salvadas y la vida compartida «hasta el sofá», pero a pesar de la rabia e impotencia que muestran sus palabras le pide al can que continúe su trabajo allá arriba y, concretamente expresa: «no sientas odio por aquellos que te hicieron esto».